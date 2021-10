Bianca Drăgușanu, despre implicarea lui Victor Slav în viața Sofiei: „Se putea mai bine de atât”

In articol:

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au fosmat unul dintre cele mai iubite și urmărite cupluri shon showbiz. Momentul în care cei doi s-au căsătorit și au anunțat venirea pe lume a copilului lor, a zguduit din temelii lumea mondenă. Au fost momente grele pentru blondină, căci sarcina nu a fost deloc o perioadă ușoară, ba din contră.

Bianca Drăgușanu nu a vrut niciodată să se știe cât de multe a îndurat și de fiecare dată afișa doar partea plină a paharului.

Chiar și după ce a născut, aceasta arăta de parcă nici nu a adus în urmă cu puțin timp un copil pe lume, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri și bârfe potrivit cărora ea nu ar fi fost, de fapt, gravidă.

„In momentul in care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie nationala. Toata lumea spunea ca eu am avut o sarcina fake si ca am avut o mama surogat pentru ca eu a treia zi am iesit din spital intr-un corset masura xs si burta disparuse instant. Aici a fost nivelul ambitiei mele dupa sarcina, sa ma refac foarte rapid si sa nu am timp de depresie. Am fost condamnata cand am spus parerea mea despre depresie. Eu nu am avut timp, eu am vrut sa fiu o minunata pentru copilul meu si sa intru in afaceri ca sa pot sa-i ofer o viata buna.

Eu am fost insarcinata 100% si a fost greu pentru ca eu sunt o femeie hiperactiva. Aveam o burta imensa dar aveam grija cum ma imbracam. Nu exista perioada minunata cand esti gravida. Am avut tot felul de probleme. in ultimele 2 luni nu mai poti sa dormi, nu-ti gasesti nicio pozitie, mainile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poti sa te imbraci. Nu am fost singura, am avut familia langa mine, fostul meu sot era langa mine. I-am aliniat pe toti si le-am spus ce au nevoie sa faca”, a explicat Bianca Drăgușanu în emisiunea „În oglindă”.

Bianca Drăgușanu, despre Victor Slav: „A r putea s-o ia mai des”

Relația dintre ea și Victor Slav nu a fost una de lungă durată. Cei doi au decis să se despartă, chiar dacă aveau împreună un copil. Bianca Drăgușanu spune că ea și Victor Slav nu au stabilit un program de vizite sau o pensie alimentară lunară, totuși, ea afirmă că nu ar fi deloc rău ca acesta să vină mai des și să petreacă timp cu Sofia.

Deși blondina nu și-a dorit niciodată un copil, spune cu mâna pe inimă că Sofia a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat în viață și îi este recunoscătoare lui Dumnezeu că i-a trimis-o.

„Eu am o relatie minunata cu el pentru ca este tatal copilului mei. Nu e comod sa vorbesc despre un barbat. Pe mine nu ma definesc barbatii din viata mea. Eu nu mi-am dorit neaparat sa am un copil, nu ma vedeam, pentru ca eu nu mi-am trait copilaria si Sofia a aparut in viata mea atunci cand a vrut Dumnezeu. Nu mi-am planificat-o, nu mi-am dorit-o, pur si simplu a venit ca o minune. Este cel mai frumos lucru pe care l-am realizat si pe care nu l-am planuit.(...)

Nu exista un program si nicio pensie alimentara. El o ia cand vrea, mai rar, cu toate ca ar putea s-o ia mai des si nu exista tata perfect. Mama perfecta exista pentru ca mama ii da viata, se implica in cresterea copilului si mama este langa copil cand ii e rau, cand nu doarme. Tatal nu e perfect, se putea mai bine de atat.(...) Copilul nu prea il cere, nu-l pomeneste. La cinci ani se da cum bate vantul, va intelege ea cand va fi mai mare”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.