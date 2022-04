Bianca Drăgușanu, dezvăluiri emoționante despre boala de care suferă mama sa: „E ținută sub control” | EXCLUSIV

In articol:

Mama Biancăi Drăgușanu este în convalescență după episodul dificil prin care a trecut din 2016 până relativ recent.

Bianca Drăgușanu: „Vorbești despre soluții și despre chestii pozitive, ca să aduci asta în viața ta”

Pentru că plecarea în Dubai pe care fosta asistentă TV o avea planificată împreună cu mama și fata ei de Paște s-a anulat, acestea vor se vor distra în Emirate abia weekendul acesta.

Madi Drăgușanu a primit o veste teribilă în 2016, când medicii i-a pus diagnosticul de cancer de piele. Deși a fost reticentă la început, s-a lăsat convinsă, în cele din urmă, de Bianca să meargă în continuare la medic și să se opereze pentru a-și salva viața. Deși problema nu a dispărut cu totul, Bianca se simte ușurată acum să vorbească despre acest episod la trecut și să o știe pe mama ei din ce în ce mai bine după intervenție.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă pui o rolă de hârtie igienică în frigider? Trucul la care apelează gospodinele din întreaga lume- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„A avut o problemă reală și încă o are. E ținută sub control și se simte mai bine. Mie, la modul general, nu îmi place să vorbesc despre probleme. Dacă vorbești despre probleme, ai probleme. Vorbești despre soluții și despre chestii pozitive, ca să aduci asta în viața ta. Plec, în curând, în Dubai, pentru că le-am promis mamei și Sofiei. Ele n-au fost niciodată. Vreau să le duc o săptămână în Dubai”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV/ Bianca Drăgușanu părăsește definitiv România! „O să mai vin în vizită”. Blondina a luat o decizie radicală

Bianca Drăgușanu: „Am fost ca un burete, o energie care a absorbit toată boala și am dus-o eu vreo 7 zile.”

Vacanța în Dubai mult promisă Sofiei și lui Madi a trebuit să mai aștepte un pic, pentru că Bianca și fiica ei au avut și ele probleme de sănătate în ultima vreme. O răceală neplăcută le-a ținut la pat pe Bianca și fetița ei, însă acum, cu forțe proaspete, familia Drăgușanu este gata să profite la maximum de 1 Mai.

„Sofia a avut febră, frisoane, febră 41. Am stat lângă ea. Ne făcuserăm planuri să plecăm în Dubai toate trei, eu, mama și Sofia. Le promisesem de Paște că mergem. A răcit și am stat cu ea în casă. M-am speriat, pentru că ea a mai răcit, dar niciodată așa. Să ardă cu 41 febră și să-mi spună <<Îmi este frig și tremur!>> M-am panicat atât de tare, încât, la un moment dat, am pus capul pe burtica ei – ea fierbea și tremura de frig – și am zis <<Doamne, te rog să iau eu tot ce simte ea acum și să duc eu!>> Și ce crezi? A doua zi, m-am trezit eu răcită cobză, copilul meu n-a mai avut nimic. Am fost ca un burete, o energie care a absorbit toată boala și am dus-o eu vreo 7 zile. Am ținut-o numai cu antibiotic. N-am putut să mănânc, n-am putut să dorm, n-am putut să beau apă! Dar am scăpat cu bine!”, a mai spus Bianca Drăgușanu.