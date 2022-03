Bianca Drăgușanu, hotărâtă să părăsească definitiv România! Blondina și-a ieșit din minți pe Instagram: „Vai, mama noastră!”

In articol:

Bianca Drăgușanu nu mai tolerează ceea ce se întâmplă în România, motiv pentru care a ajuns să ia o decizie radicală în ceea ce privește viața ei. Blondina s-a enervat la culme în mediul online, acolo unde le-a povestit fanilor ce anume o deranjează mai exact la atitudinea românilor.

Bianca Drăgușanu a abordat și ea subiectul care se află pe buzele tuturor, conflictul dintre Rusia și Ucraina, însă într-o cu totul altă manieră de cum obișnuiesc majoritatea vedetelor de la noi din țară să o facă.

Citeste si: Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a ajuns pe masa de operație. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Sofia: ”A trecut prin prima anestezie generală”

Bianca Drăgușanu vrea să se mute în altă țară

Bianca Drăgușanu se vede foarte deranjată de faptul că, la greu, românii nu se ajută între ei, atunci când este cazul, însă sunt foarte săritori atunci când vine vorba de ajutarea cetățenilor de alte naționalități. Din acest motiv, blondina preferă să se mute din România pentru a nu mai fi nevoită să asiste zi de zi la astfel de situații în țara noastră care, se pare, că o deranjează.

Citeste si: Volodimir Zelenski se predă? Anunţul momentului, din Ucraina: „M-aş gândi la viaţa oamenilor mei”- bzi.ro

„Dacă ei nu se ajută între ei și noi între noi, care e faza? V-ați uitat ce este în oraș? Doamne, ce înseamnă să fii român...Cred că ar trebui cu toții să ne mutăm din țara asta, eu cel puțin nu mai stau pe gânduri. Ei nu se ajută între ei, noi între noi suntem varză. Vai, mama noastră! Ne gândim să facem donații, să plângem pe la televizor, dramă”, a declarat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, dezamăgită de cadourile pe care le-a primit la ziua ei

De curând, Bianca Drăgușanu și-a sărbătorit ziua de naștere, așa că a organizat o petrecere de zile mari.

Totul a fost de-a dreptul minunat, însă diva a avut parte și de mică neplăcere. A împărtășit totul cu fanii ei din mediul online.

Citeste si: EXCLUSIV! Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, noapte de pomină în același club din Dubai. Coincidență sau mâna destinului? Avem imaginile

Pe lângă multele cadouri scumpe pe care le-a primit din partea prietenilor, Bianca Drăgușau a mai primit în dar și un săpun, fapt care a deranjat-o foarte tare. Blodina nu a ezitat să atragă atenția celor care i-au făcut cadoul, bineînțeles, în propriul stil caracteristic.

„Ieri și alaltăieri am început să deschid din cadouri, care au fost foarte multe la număr și care m-au făcut fericită. Prietenii mă cunosc, mă întreabă ce-mi doresc de ziua mea și îmi aduc acele lucruri, ceea ce mi se pare normal. Am primit flori, bijuterii, parfumuri, iar de la niște persoane care au ajuns adiacent la petrecerea de ziua mea, am primit niște cadouri despre care vreau să vă povestesc.

(...) Deschid cadourile. În pungă găsesc săpun, odorizant de baie și niște trandafiri de plastic mov. Ce cadou poate să îți facă o cretinoidă din-asta. Am identificat persoanele. Să vă fie rușine. Nu mi-ați stricat ziua, dar mi se pare amuzant. Vii cu săpun, dă-te-ncolo că ești proastă, mai ai și boutique de haine… Ia și spală-te tu cu el. Aștept scuze din partea ta, altfel promit că te dau în vileag, să știe lumea că vii cu săpun cadou. N-ai cum să vii cu săpun, odorizant de baie și trandafiri de plastic”, a spus Bianca Drăgușanu.