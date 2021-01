Bianca Drăgușanu îi face declarații de dragoste pe Instagram noului iubit! Aceasta i-a dedicat o melodie

ian 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Bianca Drăgușanu este mai fericită ca niciodată de când are un nou iubit. Vedeta chiar îi face declarații de dragoste în văzul tuturor sufletului ei pereche. Recent, pe contul său de Instagram, blondina i-a dedicat noului iubit versurile unei melodii extrem de populare în România.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, declarație de dragoste pentru iubit

Blondina a început anul cu dreptul. Aceasta și-a regăsit fericirea în brațele unui bărbat de care este îndrăgostită lulea și nu se sfiește să-și împărtășească fericire nici cu prietenii virtuali. Frumoasa vedetă a postat, de când este într-o relație cu noul partener, zeci de poze în care acesta o răsfață cu buchete impresionante de flori.

Cei doi și-au „oficializat” relația într-o vacanță exotică, în Maldive, de unde Bianca Drăgușanu a postat mai multe forografii incendiare pe contul ei de Instagram. Cei doi se înțeleg de minune, după cum lasă de înțeles vedeta, care i-a făcut recent o declarație de dragoste actualului iubit pe InstaStory. Mai exact, aceasta i-a dedicat partenerului ei de viață versurile din melodia „Cum sună liniște” a Iulianei Beregoi.

Semn că aceasta se simte extrem de ocrotită și iubită în brațele lui.

InstaStory-ul postat de Bianca Drăgușanu. [Sursa foto: Instagram]

„Vreau să aud cum sună liniștea/ În pieptul tău știu cum bate inima/ În brațele tale, văd norii aproape/ Ești ploaie de stele când în suflet e noapte”,sunt versurile postate de Bianca Drăgușanu pe contul ei personal de Instagram.

Bianca Drăgușanu vrea să îmbrace și a treia oară rochia de mireasă

În urmă cu câteva sătpmâni, Bianca Drăgușanu a șocat pe toată lumea cu declarațiile pe care le-a făcut la Teo Show. Aceasta a dezvăluit că este pregătită să-și întemeieze o familie cu actualul ei iubit, iar o a treaia căsnicie nu este deloc exclusă de blondină.

„Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie. Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”, a povestit Bianca Drăgușanu, la Teo Show.