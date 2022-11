Bianca Drăgușanu îi face toate poftele, dar cu o limită! Diva ne-a mărturisit ce i-a refuzat Sofiei: "Ar însemna să avem grădină zoologică acasă" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu îi face toate poftele fiicei sale și spune că atunci când nu este de acord cu ceva îi explică de ce și o refuză.

Diva este una dintre cele mai cunoscute femeie din România, iar așa cum laudele s-au ținut scai de ea, nici criticile nu au întârziat să apară.

Totuși, Bianca Drăgușanu a recunoscut în nenumărate rânduri că nu este genul de femeie care să trăiască după reguli, iar criticile celor din jur și urma din online nu i-au schimbat niciodată viața. Frumoasa vedetă a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre fetița ei, căreia îi face toate poftele, însă uneori apar și mici limite.

Bianca Drăgușanu îi face toate poftele Sofiei

Toată țara o știe pe Bianca Drăgușanu, iar oamenilor nu le este deloc străină dragostea ei pentru frumos. Diva este categoric una dintre cele mai bine îmbrăcate vedete din România, iar micuța Sofia îi seamănă leit și moștenește pasiunile mamei sale.

Vedeta le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro că îi face toate poftele fiicei sale, însă atunci când ceva i se pare ieșit din comun sau nu găsește o logică, o refuză și îi explică de ce.

"Momentan chiar îi fac toate dorințele, i-am făcut două șuvițe blonde, provizorii, care nu sunt foarte stridente. Dacă își dorește ceva care mie mi se pare că este ieșit din comun sau nu are logică ori nu îi face bine, îi explic de ce nu se poate și o refuz.

Ea și-a dorit să se vopsească blondă și i-am spus că maxim, dar maxim două șuvițe pot să îi fac, mai târziu poate să decidă singură dacă se vopsește sau nu. I-am și dat exemplu că eu când am fost blondă am avut părul scurt și acum nu mă mai vopsesc pentru că vreau să am părul ca ea", ne-a mărturisit diva, în exclusivitate.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca refuză mofturile pe care le consideră exagerate

Deși îi face toate poftele fiicei sale, frumoasa blondină ne-a mărturisit că refuză lucrurile pe care le consideră exagerate. Diva a povestit că Sofia și-ar dori și mai multe animale de companie, mai exact o grădină zoologică acasă, însă cu acest lucru nu este de acord.

"Îi refuz copilului lucrurile cu care cred eu că exagerează, dar orice își dorește eu încerc să îi îndeplinesc. Dacă ar fi după ea și i-aș îndeplini chiar toate dorințele ar trebui să am grădină zoologică acasă. Vrea de la arici, la cămile, la rinoceri, hamsteri, ratoni, dacă se poate să avem șapte pisici, o grădină zoologică acasă! Atâta timp cât pot să îi ofer tot ce își dorește am să îi ofer", a povestit Bianca, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Sofia, petrecere de vis de ziua ei

Petrecerea de ziua Sofiei a fost una de vis. Fiica Biancăi Drăgușanu a împlinit 6 ani anul acesta, iar cu această ocazie diva a organizat o petrecere de vis. Micuța s-a bucurat de o aniversare ruptă din basme și a avut tot ce și-a dorit.

Aproximativ 30 de copii au fost invitați la ziua Sofiei, rochia roz a fost realizată la atelierul Biancăi, iar diva a purtat și ea o rochie asortată cu cea a micuței sărbătorite.

"I-am făcut ziua de 7.000 de euro. I-am închiriat tobogan, i-am adus magician, mașini de făcut popcorn, candybar. Au fost 30 de copii invitați la ziua ei. I-am făcut o rochie cu pene roz, s-a machiat ea cu farduri de copii", a mărturisit Bianca Drăgușanu.

