Bianca Drăgușanu, în lacrimi, după vestea că e însărcinată în 10 săptămâni: „Sunt copleșită de emoții”. Ce a anunțat acum?

Bianca Drăgușanu se află în aceste momente într-o vacanță de lux în Emiratele Arabe alături de fiica ei. În timp ce aceasta se bucură de razele soarelui și nisipul fin din Dubai, presa din România scrie despre ea că ar fi însărcinată în 10 săptămâni cu actualul

ei partener de viață. Ei bine, nu ar fi singura veste neașteptată despre vedeta de televiziune.

În urmă cu doar câteva momente, diva a făcut un anunț uimitor pe contul ei de Instagram, unul la care absolut nimeni nu se aștepta. Cu ochii în lacrimi, cu vocea tremurată și copleșită de un amalgam de emoții, Bianca Drăgușanu le-a făcut o bucurie internauților cu ultima veste pe care a dat-o în mediul online!

Bianca Drăgușanu: „ Simt nevoia să împărtășesc cu voi emoțiile pe care le trăiesc în clipa asta”

Chiar dacă în România se vorbește intens despre posibilitatea ca ea să fie din nou însărcinată, blondina nu vrea să comenteze pe acest subiect, însă, le-a făcut o altă bucurie fanilor ei de pe Instagram. Bianca Drăgușanu a anunțat că a făcut o achiziție importantă pentru ea și anume și-a cumpărat un apartament de lux în Dubai.

Vedeta nu a putut să-și stăpânească emoțiile și aproape că a izbucnit în lacrimi.

„Mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Eu de-abia acum urmează să văd ce am cumpărat. Ei niciodată nu am făcut așa ceva, dar pentru că am încredere total în Mircea Brânzei, mi-am luat inima în dinți și am făcut această tranzacție legată la ochi. Să vedem dacă este conform așteptărilor mele. Vă țin la curent cu detaliile(...)

Simt nevoia să împărtășesc cu voi emoțiile pe care le trăiesc în clipa asta, datorită faptului că am avut niște zile pline de emoții și de fericire, pentru că sunt cu fiica mea pentru prima oară în Dubai, iar să pot retrăi experiența asta de prima oară, să vezi pentru prima oară și bucuria pe care o trăiește copilul meu atunci când vede pentru prima oară lucruri în jurul ei este imensă. Sunt copleșită de emoții acum, pentru că trec printr-o stare în care aș putea să zic că sunt mai sensibilă, cu toate că eu sunt o insensibilă, dar astăzi am un milion de lucruri pentru care să fiu emoționată, unul dintre ele este pentru că mi-am luat apartament”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.

Bianca Drăgușanu ar fi însărcinată în 2 luni cu actualul partener de viață

Chiar dacă iubitul ei afacerist susține că nu este însărcinată: „Eu știu că, în acest moment, Bianca nu este însărcinată. Mai mult n-am de ce și ce să comentez”, a spus partenerul de viață al divei pentru Click.ro, în timp ce apropiați din anturajul lor îl contrazic, ba chiar fac dezvăluiri incredibile și neștiute până acum despre relația lor.

Conform surselor click.ro, Bianca Drăgușanu și iubitul ei ar fi încercat, în decursul ultimului an, în nenumărate rânduri să aibă un copil, iar în cele din urmă ar fi reușit. Diva ar fi însărcinată cu afaceristul în 10 săptămâni.

„De un an de zile se chinuie să rămână gravida. Au făcut deja câteva inseminări, dar nu s-au prins. Ea a urmat toate tratamentele specifice cu hormoni, injecții regulate, a trecut printr-o serie de transformări. El a fost cu ea de fiecare dată. Voiau copilul. Ar fi gravida în zece săptămâni, este o adevărată lovitură pentru familia afaceristului, părinții o exclud din start, nici nu vor să audă”, au declarat surse din anturajul cuplului, pentru Click! .