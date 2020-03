Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat în urmă cu mai bine de o săptămână și de atunci continuă să-și arunce cuvinte dure prin intermediul presei și să își aducă acuzații care mai de care mai scandaloase.

În noaptea zilei de 17 martie, Bianca Drăgușanu a publicat un mesaj controversat pe pagine ei de Instagram. „Ne vedem mâine unde ne-am întalnit prima oara!”, a scris diva în dreptul unei fotografii cu marea. „Ne vedem la apus”, a mai adăugat diva.

Deși nu a spus pentru cine este mesajul, fanii cred că Alex Bodi este cel căruia blondina îi propune o întâlnire secretă. Ce a dat-o de gol este chiar fotografia de pe plajă pe care a postat-o, având în vedere că ea și fostul ei soț s-au cunoscut în luna august chiar la mare.

Cand si cum s-au cunoscut de fapt Bianca Dragusanu si Alex Bodi

„Tristan Tate era imatur și mult prea dornic de afirmare. Alex nu e așa, nu și-a dorit deja. Undeva la sfârșitul lui august ne-am cunoscut la mare într-o gașcă de prieteni. Am făcut un accident cu mașina și am început să vorbim pe Instagram, i-am povestit. I-am cerut niște sfaturi. M-a ajutat cu reparația mașinii, mai mult decât atât, mi-a lăsat mașina lui. Puțină lume face chestia asta, în momentul acela am mai sunat niște persoane și nu m-au ajutat. Eu l-am sunat foarte speriată (n.r. pe Victor Slav) și el n-a reacționat conform așteptărilor mele, am fost foarte dezamăgită, cu toate că suntem prieteni și acum ne înțelegem mai bine. Am început să ne vedem, să povestim. Avem multe lucruri împreună, mergem la sală împreună, mâncăm aceleași lucruri și avem un trecut asemănător. Amândoi ne-am zbătut să ajungem unde suntem acum. Eu eram bombardată cu tot felul de bârfe, dar nu cred ce spune lumea. Nu legate de familie”, povestea Bianca Drăgușanu în luna mai a anului 2019, înainte de a deveni soția lui Alex Bodi.