Bianca Drăgușanu, la un pas de moarte. A decis să meargă într-o vacanță, însă nu s-a gândit la ceea ce urma să se întâmple: "O experiență pe care nu o voi uita"

Bianca Drăgușanu a fost la un pas de moarte! A decis să meargă într-o vacanță, însă nu s-a gândit vreo secundă la ceea ce urma să se întâmple. În cadrul unui interviu, vedeta de televiziune a făcut declarații surprinzătoare.

Bianca Drăgușanu, la un pas de moarte

Una dintre cele mai frumoase femei din țara noastră, Bianca Drăgușanu, a fost invitată la Teo Show, unde a abordat anumite subiecte din viața sa. Printre altele, vedeta de televiziune a recunoscut faptul că a fost la un pas de moarte, după ce a decis să meargă cu avionul într-o vacanță.

Ei bine, se pare că a decis să meargă cu avionul într-o vacanță de vis, însă nu s-a gândit vreo secundă la ceea ce urma să se întâmple. La un moment dat, se afla în aeronava care trebuia să ajungă la Monaco, iar din cauza unui gol de aer a căzut în gol timp de vreo zece secunde.

În acele momente, s-a speriat extrem de tare și nu înțelegea ce se întâmplă. Însă, pilotul era unul cu experiență și a reușit să ducă pasagerii la sol cu bine.

Cu toate acestea, Bianca Drăgușanu își aduce aminte cu groază de acele momente, în care credea că nu o să mai ajungă vie la sol.

„Un avion privat nu e chiar o extravaganță pentru că dacă vă organizați și plecați zece cupluri, un avion privat până la Mykonos poate costa până la 20 de mii de euro. Dacă te gândești la zece cupluri, biletul de avion dus întors de cuplu, nu ieși mai ieftin de două mii. Dacă vrei să stai în față, dai un ban. Îți dă și șampanie, măsline. Depinde un zbori. Dacă zbori o oră cu avionul, îți dă niște mici aperitive, ca la o nuntă. (…) Era să și cad odată cu avionul și era să murim cu toții. Cred că am zburat din România la Monaco și am avut un gol de aer și am căzut vreo zece secunde. Din fericire, pilotul era unul cu experiență. Eu eram chiar în baie, au căzut toate alea, s-a închis ușa. Oricum, a fost o experiență pe care nu o voi uita toată viața. Toată lumea era șocată, era și un copil la bord. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic.



Noi nu postăm partea reală a lucrurilor, deja se știe asta. Primesc zeci de mesaje. Dacă nu postez o zi, lumea mă întreabă dacă sunt ok. Am sute de oameni, femei din întreaga lume care aștepată cu sufletul la gură următoarea zi, următoarea postare.

(…) După ce am fost la acest hotel managerul de acolo mi-a propus încă o excursie în care pot să iau cu mine pe cine vreau eu, nu costă nimic. Această excursie a fost în jur de opt mii de euro, șapte zile, în Antalya, la unul dintre cele mai luxoase hoteluri. După ce am stat trei zile într-o cameră de hotel normal am făcut un mare scandal pentru că am găsit un ceva în cameră, oricum nu era vina lor. Și m-am dus la receptie, nu m-am dus să mă dau mare pe acolo cine sunt eu. Și m-au mutat la ditamai vila. Apoi m-au sunat și m-au întrebat dacă eu sunt și dacă vreau să mă mai dus. Și acum pot să mă duc fără să plătesc niciun ban. Eu nu prea fac barter, dar când e vorba de sume de zece mii de euro, scuză-mă”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Un nou membru în familia Biancăi Drăgușanu

Tot astăzi, frumoasa blondină ne-a surprins cu o veste plăcută. Un nou membru a apărut în familia vedetei! Este vorba despre un patruped, extrem de simpatic, cu un nume ales cu grijă.

Chanel se numește cățelușa și se pare că deja s-a împrietenit cu Sofia, fiica vedetei de televiziune.

„Am venit și eu cu noutăți! Ea este Chanel. Este nouă și mai are un prieten care se numește Snow, e cu albastru și stă la sora mea.

Sunt o fire foarte inventivă și nu îmi place să am ce are toată lumea, eu vreau ceva ce nu are oricine. În primă fază am vrut să mă duc la coafor special să o vopsesc roz, apoi am vrut să o fac acasă. Soră-mea m-a sunat și mi-a spus că e mică, să mă duc la coafor și am dus-o la coafor. Știu că se vor găsi mulți cârcotași.

Sofia are mare grijă de Chanel. (…) Anul acesta am avut două trei vacanțe cu Sofia, sper să mai am una de ziua ei. Vreau să o duc la Paris, că i-am promis fetiței. Am făcut un maraton și am cerut prietenilor să mă ajute cu pisicuța Mia, care se găsește doar pe un site de pe care eu nu pot să comand. Ofer recompensă pentru pisicuța asta”, a mai adăugat vedeta.