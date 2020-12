Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles pentru Irinel Columbeanu: ”Mai periculos decât omul tău e omul care se preface că e bun”

Bianca Drăgușanu, mesaje subliminale în care i s-ar adresa fostului milionar de la Izvorani.

Bianca Drăgușanu a postat unele mesaje pe rețelele de socializare, care l-ar viza pe Irinel Columbeanu, asta după ce fostul milionar a apărut într-un show de comedie, unde s-a autoironizat. Vedeta și-ar fi dat cu părerea și despre averea pierdută a omului de afaceri, iar fanii au reacționat imediat.

Bianca Dragusanu[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și-a pus fanii pe gânduri după ce a postat un tigru, însoțit de un mesaj: „Mai periculos decât omul tău e omul care se preface că e bun”. Vedeta nu s-a oprit aici și a mai postat o fotografie la care a adăugat în descriere cuvântul ”Karma”.

Imediat, internauții au reacționat și au spus că blondina a postat mesajul pentru Irinel Columbeanu, fostul milionar care a pierdut o avere estimată la 90 de milioane de euro.

În cadrul „roastului” pe care Irinel Columbeanu l-a prezentat la iUmor, au fost glume și despre Bianca Drăgușanu.

“Sunt Irinel Columbeanu și mă puteți recunoaște după Bentley. Adică sunt eu, omul fără Bentley. Ciudată e viața asta, te pune în cele mai interesante poziții. Bianca Drăgușanu ar putea să confirme această idee” a spus afaceristul în cadrul show-ului.

“Sunt magie și putere, sunt aici să trăiesc, să râd, să iubesc, să celebrez, să mă dezvolt și să contribui. Eu sunt magie și putere, iar în această amintire, eu sunt liberă!”, este mesajul Biancăi Drăgușanu pentru cei care o critică neîncetat.

Bianca Dragusanu[Sursa foto: Instagram]

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Monica Gabor

Bianca Drăgușanu și fosta soție a lui Irinel Columbeanu, nu au relație prea bună, deși blondina este foarte bună prietenă cu Ramona, sora Monicăi Gabor. Bianca Drăgușanu a vizitat-o pe Ramona în Dubai, fiind prietene bune de mai mulți ani.

„Sunt într-un loc foarte frumos. M-am întâlnit cu o prietenă dragă de-a mea, pentru care am venit special aici! În câteva zile urmează să-și lanseze un parfum! Nu ne-am văzut de foarte, foarte mulți ani și am stat puțin de vorbă și ne-am gândit că întâlnirea noastră ar fi una foarte constructivă și am dat o fugă până la ea să o văd, pentru că da, vreau să o ajut în lansarea parfumului ei!”, a fost mesajul Biancăi Drăgușanu la acea vreme.