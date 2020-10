Bianca Drăgușanu a ajuns în Maldive [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a plecat într-o vacanță alături de iubitul ei pentru a uita de stresul provocat în ultimele zile în România. Vedeta a șocat cu ultimele sale apariții, când a apărut plină de vânătăi, semn că a fost bătutută cu bestialitate.

Vedeta vrea să se relaxeze în următoarea perioadă și a plecat în Maldive alături de iubitul ei. Ea a făcut postat o fotografie în urmă cu puțin timp și a transmis un mesaj emoționant. Vedeta s-a deschis în fața fanilor săi și le-a transmis că relația ei nu este una perfectă, însă depunde efort și asta e tot ceea ce contează.

„Nu este vorba despre perfecțiune. Este vorba despre efort. Și când depui efortul în fiecare zi, acolo se întâmplă transformarea. Așa se produce schimbarea”, a scris Bianca Drăgușanu în descrierea fotografiei de pe Instagram.

Bianca Drăgușanu a fost bătută cu bestialitate în urmă cu câteva zile[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova, prima reacție după ce a fost jignită de Bianca Drăgușanu: „O aștept la Londra pentru a...”

Daria Radionova a vorbit pentru prima dată de scandlaul în care este implicată Bianca Drăgușanu. Rusoaica susține că nu mai are nicio legătură cu fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Ea speră să nu mai fie întrebată despre acest subiect. Reacția Dariei Radionova a apărut în urma jignirilor pe care Bianca Drăgușanu le-a lansat în mediul online.

”Așa cum am mai spus, îmi pare rău pentru această femeie. Nu am nimic nici cu ea și nici cu Alex, astfel că ea nu are de ce să fie geloasă. Chiar nu îmi pasă, nu am nicio reacție, le-am spus doar să mă lase-n pace pentru că nu am nimic cu niciunul dintre ei. Chiar nu înțeleg ce are ea, din nou, împotriva mea. Eu nu sunt cu Alex și nici nu vreau să fiu cu el. Nu înțeleg ce d***u vor ei de la mine”, a fost răspunsul Dariei Raionova, fosta iubită a bărbatului cu care Bianca DRăgușanu a fost căsătorită.

