Bianca Drăgușanu, momente de panică! Ce a putut să facă Sofia, în parcul Tei, la un pas de locul în care Ionuț Anghel și-a pierdut viața: „M-a sunat și plângea!”

Bianca Drăgușanu

In articol:

Bianca Drăgușanu a trecut prin sperietura vieții sale. Vedeta s-a panicat și i-a fost teamă pentru viața celei mai importante persoane din viața ei, Sofia.

Copila a fost dusă în parc de bunica ei, mama Biancăi Drăgușanu. La un moment dat, Sofia, prinsă în joc cu o altă fetiță, s-a îndepărtat de bunica ei.

Mama Biancăi Drăgușanu a început să o strige disperată pe micuța Sofia, dar nici urmă de ea. Atunci a fost momentul când femeia a sunat-o panicată pe Bianca. Cu lacrimi în ochi și vocea tremurând, aceasta i-a spus fiicei sale că Sofia a fugit de ea și este de negăsit.

Bianca Drăgușanu s-a speriat terbil și, în acele momente, s-a gândit numai la cazul dramatic a lui Ionuț Anghel, care, la 4 anișori, a fost sfâșiat de câini, chiar în același parc unde se juca și Sofia. Vedeta s-a rugat ca tragedia să nu se repete, iar Sofia să se întoarcă cât mai repede la bunica ei.

Bianca Drăgușanu și fiica ei, Sofia Natalia Slav

Sofia, certată de mama ei pentru sperietura provocată

Când bunica a adus-o acasă pe micuța Sofia, Bianca Drăgușanu a început să o certe și i-a arătat articolele despre cumplitul caz al băiețelului ucis de câini, în Parcul Tei din Capitală.

“ Sofia este de două ori mai rea decât mine, mai neastâmpărată. Îmi doream să semene fizic cu mine și să aibă calmul lui taică-su, dar a ieșit invers. E leită el, iar pe mine mă copiază la nebunii. S-a încins cu o fetiță la joacă și s-au pierdut în Parcul Tei. Mama o vedea din depărtare, dar cu cât o striga și alerga după ea, cu atât fugea mai tare. M-a sunat plângând, am simțit că mi se face rău. În acel moment, vedeam numai scena cu băiețelul acela de patru ani, ucis de câini, tot în Parcul Tei. Nici când a ajuns acasă, mama nu și-a revenit. Am luat-o pe Sofia, am certat-o și i-am arătat toate articolele cu copilul sfâșiat de câini, pentru ca altă dată să nu se mai repete .” a povestit Bianca Drăgușanu.