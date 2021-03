Bianca Drăgușanu, noi intervenții estetice! Vedeta își face o rinoplastie și își schimbă silicoanele: „Am mare încredere”

In articol:

Bianca Drăgușanu are în plan să-și schimbe înfățișarea. Vedeta este recunoscută pentru felul în care arată și este foarte atentă la imaginea ei. Deși are la activ zeci de intervenții, aceasta nu are de gând să se oprească și mereu consideră că mai este ceva de retușat la chipul sau trupul ei. De această dată, blondina are în plan să-și facă o rinoplastie și să-și schimbe implanturile mamare cu unele noi, de ultimă generație. Decizia ei vine la doar trei zile de când și-a serbat ziua de naștere.

Bianca Drăgușanu s-a programat pentru două operații estetice

Imaginea Biancă Drăgușanu este rezultatul multor ore petrecute în cabinetul medicului estetician. Cu toate că aceasta s-a „tunat” pe toate părțile, se pare că nu este de ajuns.

Deși are un nas micuț, ca de păpușă și care nu pare să fie inestetic, vedeta are de gând să-i schimbe forma. De asemenea, pe lângă operația de remodelare a nasului, Bianca vrea o nouă pereche de silicoane.

Vedeta și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare de ceea ce are în plan să facă în următoarele două săptămâni, iar toată lumea abia așteaptă să vadă rezultatele. Bianca Drăgușanu a ales un medic estetician din Cluj-Napoca pe mâinile căruia are de gând să se lase și este încrezătoare că la final va arăta exact așa cum își dorește.

„În urma consultației cu doamna doctor, urmează în următoarele două săptămâni să fac o schimbare majoră: o rinoplastie și o schimbare de implant mamar. Am mare încredere că rezultatul va fi cel dorit, deoarece în această clinica se lucrează cu cele mai noi, sigure implanturi mamare, de ultimă generație”, le-a dezvăluit Bianca Drăgușanu fanilor de pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, a investit zeci de mii de euro în imaginea ei: „ Mie îmi place să fiu tunată”

Blondina este foarte atentă la modul în care arată și are grijă ca de fiecare dată să fie impecabilă. Astfel că este o diferență considerabilă între modul în care arăta atunci când a apărut la televizo pentru prima dată, în emisiune lui Mircea Radu și în prezent.

Blondina a trecut prin multe schimbări: și-a pus acid hialuronic în buze, și-a mărit bustul și fesele și de asemenea și-a umplut toate ridurile de expresie. Mai mult, aceasta are grijă să-și tatueze sprâncenele, să-și pună gene și unghii false în fiecare lună. De asemenea, pentru a avea zâmbetu perfect, Bianca Drăgușanu și-a pus fațete, iar dantura ei este mereu impecabilă.

În 2014, blondina a declarat că a cheltuit circa 16 mii de euro, iar dacă ținem cont anii care au trecut și intervențiile pe care și le-a mai făcut înre timp suma s-a mărit considerabil.

„Nu am venit în vizită, sunt la o consultație la prietenul meu, doctor, am venit să verific tunning-ul pe care l-am făcut în urmă cu 3 luni. Sunt bine, nu? O să mă mai tunez în continuare, că așa îmi place mie. Îl recomand cu încredere. Mie îmi place să fiu tunată, mă simt bine”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în mai 2020 pe Instagram.