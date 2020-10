Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa lui Carmen de la Sălciua

Alexandra și Ionuț Bodi sunt doi oameni simpli de la țară, cei doi au fost numiți ”Regii Tik Tok-ului” pentru că au reușit să adune milioane de aprecieri din partea internauților. Alexandra împreună cu soțul ei au reușit să-i surprindă pe oameni, postând filmulețe în care dansează și gătesc. Ba mai mult, cei doi au reușit să impresioneze și pe vedetele din lumea showbiz-ului. De curând, Carmen de la Sălciua le-a făcut o vizită celor doi. Cântăreața s-a fotografiat cu ”Regii Tik Tok-ului”, iar după câteva momente a postat imaginile pe rețelele de socializare. Imediat au apărut și reacții din partea internauților.

De asemenea, Bianca Drăgușanu când a văzut pozele publicate de artistă, vedeta a acuzat-o pe Carmen de la Sălciua că încearcă să profite de pe urma celor doi, spunând că dacă voia să facă un gest umanitar nu trebuia să anunțe pe toată lumea, iar tot ce a făcut a fost pentru a câștiga și mai multă popularitate.

Cântăreața a declarat că nu înțelege ce are Bianca Drăgușanu cu ea și de ce i-a adresat toate aceste reproșuri, ținând cont că ele două se înțelegeau destul de bine, ba mai mult, soțul Biancăi chiar i-a închiriat una dintre mașinile sale pentru un videoclip. Carmen de la Sălciua a mărturisit că mereu a respectat-o pe Bianca Drăgușanu. Artista mărturisește că a văzut-o pe Alexandra Bodi pe Tik Tok și că a vrut să o cunoască și personal. ”Am văzut-o pe TikTok, mi s-a parut amuzantă. Eu am apreciat-o pe Bianca la un moment dat, e o femeie frumoasă. Dar nu știu de ce, ce ai cu mine, cu ce te-am deranjat?”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram!

La scurt timp după ce Carmen a făcut declarații despre atacurile Biancăi Dragușanu la adresa ei, blondina a reacționat imediat și a atacat-o din nou.

”Când eu am făcut o anumită femeie amărâtă, am făcut-o, că empatizez cu ea. Adică,nu te duci cu două pungi de pufuleți, îți faci poze cu femeia și apoi te dai mare c-ai ajutat-o cu două pungi de pufuleți și un iaurt! Nu! Iar voi, cârtițelor, care v-ați grăbit… deci, puneți mână de la mână, astea care ați făcut cearta voastră de pițigoaie și renovați bucătăria femeii, fără să vă pozați!

Nu vă mai uniți împotriva mea, că nu aveți nimic de câștigat și nici de pierdut, părerea mea. Vă pierdeți timpul și energia. Puneți mână de la mână, uniți-vă astea, mai deschideți DEX-ul, că, de bine de rău, se pare că eu nu sunt o agramată și chiar vorbesc limba română corect gramatical. Știu că, din toți ăștia care ați studiat la Oxford și aterizează la mine pe blog și mă critică… dar, din fericire, nu sunt agramată! Deci, dragile mele cârtițe, voi face o ședință cu voi, dacă vreți să ne unim în fața blocului meu, să punem mână de la mână, leu de la leu, să cumpărăm femeii un set de polonice, să-i facem o bucătărie dacă vreți”, a spus Bianca pe Instagram.