Bianca Drăgușanu nu a vrut petrecere cu fast anul acesta de ziua ei! Vedeta a împlinit 41 de ani: „Am făcut anul trecut ca la nuntă”

Bianca Drăgușanu a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 41 de ani. Vedeta a dezvăluit ce cadouri a primit în această zi specială, dar și care sunt dorințele sale. Blondina se poate numi o femeie împlinită, având o carieră de succes, o fiică minunată de care se bucură zi de zi, dar și un iubit grijuliu care îi pune fericirea ei pe primul

loc, orice ar fi.

Vedeta a dezvăluit ce planuri are pentru aniversarea sa, dar și care sunt persoanele lângă care va sărbători.

Bianca Drăgușanu, planuri pentru ziua sa de naștere

Bianca Drăgușanu și-a început ziua cu o mulțime de cadouri, mai ales din partea partenerul său de viață. Blondina a mărturisit că nu a organizat o petrecere cu fast, ci mai degrabă va lua masa cu familia și persoanele apropiate.

Deși în anii trecuți, vedeta petrecea până în zori, Bianca Drăgușanu a decis ca anul acesta să fie totul mai simplu și mai relaxant. Cu toate acestea, nu a ezitat să se pregătească, întrucât a mers la coafor, apoi în sala de fitness unde, după cum spunea ea, așa se relaxează.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că cel mai de preț cadou pe care îl poate primi este iubirea, respectul și prezența.

Vedeta are tot ce își dorește și nu duce lipsă de nimic, mai ales din punct de vedere material.

” Fix în momentul acesta mă pregătesc să intru în sala de sport, așa mă relaxez. Ieri am stat la coafor să îmi îndrept părul. Am fost trezită cu flori, cu iubire. Eu am tot timpul mereu ce-mi doresc, pentru că sunt un magnet de abundență.

Cel mai frumos cadou pe care poate să mi-l dea este respectul, dragostea și prezența. Încă nu știu la ora asta ce fac, sinceră să fiu. Sigur o să mă organizez în cursul zilei de astăzi și dau și eu o masă, că așa e frumos. Am zis să dau o masă așa, pentru toată lumea. Am făcut anul trecut ca la nuntă”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.

Bianca Drăgușanu, surprinsă de fiica sa

Încă de la primele ore ale dimineții, Bianca Drăgușanu a fost surprinsă de Sofia cu un cadou impresionant. Fetița sa i-a spus că o iubește, fiind un cadou neprețuit pentru vedetă.

Mai mult decât atât, blondina este sigură că fiica sa îi pregătește o surprinză, întrucât i-a spus că de ziua sa își dorește ghiocei.

