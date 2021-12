Bianca Drăgușanu o amenință cu tribunalul pe Iulia Sălăgean, după ce aceasta făcut acuzații grave la adresa ei: „Trebuie să-mi plătească niște daune pentru denigrare”

In articol:

Bianca Drăgușanu este în prim-plan într-un nou scandal. Vedeta a fost acuzată de Iulia Sălăgean, fosta soție a fostului ei partener de viață, de faptul că blondina ar fi încercat să-i spargă contul de Instagram. Ei bine, diva a reacționat dur și a amenințat-o pe aceasta cu instanța.

Bianca Drăgușanu spune că vrea să o facă pe rivala ei să-i plătească daune morale pentru că a denigrat-o în spațiul public. Mai mult, vedeta de televiziune spune că nu are niciun fel de legătură cu Iulia Sălăgean și nici nu vrea să fie asociată cu aceasta.

„Nu știu cine e domnișoara, nu știu cu ce se ocupă, dar cu siguranță îi va trebui o ocupație să-mi plătească niște daune pentru denigrare. Fix în acest moment stau de vorbă cu un avocat pentru că nu pot ptermite oricărui personaj dubios să folosească apelative din domeniul probabil în care trăiește. Nu o cunosc, nu am o legătură, nu mă asociați. În aceste momente se ocupă un avocat de lipsa de educație a personajului.

Nu știu de ce e băgată în seamă și pe ce considerat apare ea în domeniul public? Cine e acest personaj? Din ce știu, meseria ei făcută publică de DIICOT, nu are legătură cu televiziune. Din ce am înțeles de la DIICOT, dânsa e prostituată și are alte probleme și alte dosare. Nu vreau să fiu asociată cu așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

Iulia Sălpgean, o nouă reacție: „ Am conversația când îi cere unui hacker”

După acuzațiile lansate pe Instagram, Iulia Sălpgean continuă să-și susțină ideea, aceea că Bianca Drăgușanu ar face tot ce-i stă în putință pentru a-i închide contul de Instagram. Mai mult, aceasta a dezvăluit că are și dovezi în acest sens.

„Se pare că femeia este foarte frustrată și îmi asum că spun acest lucru. Eu nu am dușmani, eu nu sunt un om care să mă gândesc cine mi-a închis mie. Singura persoană care are o problemă cu mine este această femeie. Este a patra oară când îmi închide contul de Instagram, plătind hackeri. Am și dovadă. Am conversația când îi cere unui hacker și îi spune cât trebuie să plătească, ba chiar mai mult, era și deranjată de faptul că acest hacker că înainte lucra cu altul, i-a cerut ma mulți bani și că ea, de obicei, plătește 300 de euro ca să închidă conturi”, a fost reacția Iuliei Sălăgean, la un post de televiziune.

