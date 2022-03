Bianca Drăgușanu, pregătită să îmbrace rochia de mireasă pentru a 3-a oară! Ce condiții trebuie să îndeplinească alesul inimii

In articol:

Bianca Drăgușanu trăiește o viață de vis, poate face orice își dorește, însă un singur lucru îi lipsește, inelul de logodnă. Invitată în cadrul unei emisiuni, blondina a abordat acest subiect și a vorbit despre căsătorie. Este sau nu dispusă să facă pasul cel mare pentru a treia oară?

Bianca Drăgușanu se simte fericită, împlinită și nu duce lipsă de nimic. Am putea spune că singurul lucru care îi lipsește în acest moment este verigheta de pe deget. Nu ar spune nu unei asemenea ocazii doar în aumite condiții. Iată ce trebuie să se întâmple pentru ca Bianca Drăgușanu să facă pasul cel mare.

Bianca Drăgușanu ar mai îmbtăca rochia de mireasă pentru a treia oară?

Bianca Drăgușanu nu și-a pierdut niciodată speranța și, chiar dacă a trecut prin diferite experiențe neplăcute de-a lungul timpului în plan personal, lucrurile par că s-ar fi echilibrat și din acest punct de vedere.

A trecut prin două căsnicii eșuate, însă acest lucru nu o împiedică să îmbrace rochia alba de mireasă chiar și pentru a treia oară.

„A fost lângă mine un an de zile și este în continuare. De ce să te legi la cap fără să te doară. De ce aș mai face lucrul ăsta (nr. să se căsătorească) dacă eu sunt super bine așa, nu-mi lipsește nimic, am copil, am familie. Pentru petrecere, ok, fac, pentru rochie”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Fanii vedetei se întreabă când are de gând să ajungă din nou în fața altarului.

Fosta parteneră a lui Alex Bodi trebuie să primească ceva înainte și, de asemenea, trebuie să fie convinsă de un lucru.

Întrebată dacă ar mai face pasul cel mare, Bianca Drăgușanu a răspuns, fără să stea pe gânduri, că da, însă este necesar să primească din partea partenerului său inelul cu diamant și, bineînțeles, trebuie să simtă că dragostea dintre ei poate dura pentru totdeauna de acum înainte.

„Dacă o veni momentul, diamantul, inelul îți dai seama că o să zic „da”. Dacă o să fiu convinsă că o să fie pentru totdeauna”, a adăugat vedeta.