Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce polițiștii au spart petrecerea ilegală din Capitală: „Cine greșește, plătește”

Seara trecută, Bianca Drăgușanu a participat la o petrecere fastuoasă dintr-un restaurant din Capitală.. Înspțită de sora ei, cele două au dat uitării regulilor de distanțare socială și purtare a măștii în spațiile închise și au petrecut alături de ceilalți invitați. În jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Secției 1 de Poliție au fost sesizați cu privire la petrecerea ilegală, fiind vorba despre un botez.

Oamenii legii au ajuns la fața locului și au dat amenzi contravenționale.

„La data de 06 februarie în jurul orei 23.30, Secția 1 Poliție, a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că într-un club, din zona sa de competență teritorială, are loc o petrecere privată, respectiv botez. Polițiștii, împreună cu jandarmi, au identificat și sancționat contravențional cu amendă 30 de persoane. Cuantumul sancțiunilor se ridică la 153.000 de lei. De asemenea, administratorul societății comerciale a fost sancționat contravențional cu suma de 10.000 lei.", au declarat surse din poliție pentru WOWbiz.

Bianca Drăgușanu a fost amendată? Prima reacție a vedetei

Bianca Drăgușanu a negat toate zvonurile conform cărora ar fi fost amendată la petrecerea la

care a cântat Adrian Minune. Ea a mărturisit că la ora 23:00 era deja în casă. Chiar dacă ar fi fost amendată, diva a mărturisit că nu ar fi avut nicio problemă să plătească amenda.

„Toată lumea bate toba aiurea. Eu la ora 23 am fost în casă. Postările pe care le-am făcut nu aveau legătură. Eu când făceam postările eram deja acasă. Am salvat filmulețele în telefon și le-am pus la ce oră am crezut eu. În momentul în care s-a închis petrecerea la ora 11 pentru mine, pentru mine s-a închis petrecerea la ora 11, eu m-am ridicat și am plecat. Din ce am văzut la televizor, la ora 12:30, Poliția era deja acolo cu televiziunea. Dacă era să fiu amendată, nu aveam nicio problemă cu asta, că vorba aia, cine greșește, plătește și îmi asumam și aia era”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru spynews.ro.

Pe pagina sa de Instagram, blondina a revenit și a făcut mai multe declarații despre cum a decurs seara trecută. „Este foarte mișto să îți cânte Adrian Minune. La ora 1:00, încheiam de văzut un film (…). Te poți distra, te poți distra foarte tare, mai ales dacă ești într-o companie plăcută, cum a fost a mea aseară. Invitatul de bază: sora mea (…) se acomodează cu ritmul meu de viață”, a spus Bianca Drăgușanu, la InstaStory.