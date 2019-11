Bianca Drăgușanu a făcut primele declarații după ce a fost filmată iar în scandal cu Alex Bodi. S-a scris că blondina din disperare ar fi vrut chiar să se arunce în fața mașinilor.

Bianca Drăgușanu susține că nu mai există cale de împăcare cu Alex Bodi și neagă că ar fi vrut să fie victima unui accident.

Fosta prezentatoare de televiziune a acordat un scurt interviu și a lămurit situația despre împăcările și despărțirile de Alex Bodi, cu care a avut o căsnicie foarte scurtă, de aproximativ trei luni.

"Din respect pentru relația pe care am avut-o, nu vreau să dau mai multe detalii, dar totuși mi se pare exagerat să se scrie despre mine că aș fi vrut să mă arunc în fața unei mașini. Am un copil, sunt o femeie echilibrată, conduc o afacere de succes, de foarte mulți ani. Nu am motive nici măcar să intru în depresie. Depresia pentru mine este un lux, iar dramele pentru mine sunt ceva de poveste. Am avut o relație, într-adevăr, mai tensionată și atipică, cu acest om pe care am să-l respect datorită faptului că s-a trezit lângă mine și în casa mea aproximativ un an de zile”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.

Mai divorțează sau nu Bianca Drăgușanu de Alex Bodi?

"Ceea ce apare frecvent în presă despre relația cu fostul soț nu sunt decât speculații și, bineînțeles, speculații făcute pe baza unor evenimente cred că deja foarte evidente. Vreau să declar că vom divorța și că voi divorța, indiferent de părerea pe care o are el. Relația noastră s-a încheiat. Nu mai avem niciun subiect comun. S-a consumat tot ce există între noi.

În rest, nu mai comentez nimic despre relația care tocmai s-a încheiat, pentru că viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodată la gesturi extreme și care este foarte mândru de realizarările și de deciziile lui. Sunt un om hotărât și, în momentul ăsta, sunt mai hotărâtă ca niciodată să divorțez. Și voi divorța pe 3 decembrie”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.