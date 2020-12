Bianca Drăgușanu, primele declarații în cazul medicului Călin Doboș, arestat pentru ucidere din culpă: ”Este un...”

Bianca Drăgușanu și alte dive din showbiz îi iau apărarea medicului estetician, arestat pentru ucidere din culpă. Vedete susțin că medicul estetician, Călin Doboș, este nevinovat.

Medicul estetician a fost arestat pentru ucidere din culpă după ce o pacientă a murit în urma unor intervenții chirurgicale pe care medicul i le-a făcut.

Calin Dobos[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu susține că medicul este nevinovat și că o să scape de această situație. Vedeta îl sprijină necondiționat pe Călin Doboș, fiind o clientă fidelă a acestuia.

”Mi-e prieten înainte de doctor și vă spun că este nevinovat și o să iasă cu bine din această situația. Are sprijinul meu, îl susțin din orice punct are nevoie de mine, consider că este nevinovat. Această veche problemă a lui, credeam cu toții că s-a găsit rezolvare și se va dovedi că este nevinovat. Acuzațiile care i se aduc nu sunt fondate.

El este unul dintre cei mai buni esteticieni din țara asta. Eu cunoscut cazul, cunosc omul, nu există așa. Este un medic foarte prudent, foarte responsabil, nu a avut niciodată vreo clientă nemulțumită, de patru ani de când mă duc eu la el. Bag mâna în foc pentru el că nu este nimic adevărat. Dacă ar trebui să garantez pentru omul ăsta, aș garanta cu tot ce am atâta încredere am în omul acesta, de aceea mi se pare aberant acest caz.

Dacă s-ar cerceta mai mult, s-ar știi cum a venit acea pacientă la el și de ce s-a ajuns la acolo, nu din cauza lui. Poate o să mă apuc acum să fac Facultatea de Drept și să îl apăr până în pânzele albe pe omul acesta”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Simona Trașcă susține că nu a avut nici o problemă după ce s-a operat la medicul acuzat de ucidere din culpă.

”Nu știu ce se întâmplă, este șocant. Îl cunosc, este un doctor la care eu m-am operat. Eu nu am avut probleme după operațiile făcute la el. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar îmi pare rău să aud că o pacientă nu mai este. Dar și cel mai bun în orice domeniu, poate să dea greș o dată, doamne ferește. Deși se știe că acest operații estetice sunt ca o loterie. Nu e normal să fugă dacă a greșit, trebuie să își asume, dar cine sunt eu să judec oamenii”, a spus și Simona Trașcă.

Cristina Spătar consideră că medicul estetician este un profesionist care i-a făcut doar lucruri bune.

”Nu știu despre ce este vorba, îmi pare sincer rău. Pentru mine domnul doctor Călin Doboș rămâne un profesionist care mi-a făcut numai lucruri bune. Ferească Dumnezeu, nu comentez, nu mă privește”, a menționat și Cristina Spătar, pacienta medicului.

Roxana Vașniuc are o părere extrem de bună despre medic și a apelat la acesta pentru două intervenții chirurgicale.

”Sunt șocată! Eu am o părere foarte bună despre el, am două intervenții făcute la el. Mereu mi-a răspuns la telefon după operații, am multe prietene care s-au operat la el. Știam de problema lui, dar eu m-am documentat și după aceea am mers la el. Nu mă risc când este vorba despre sănătatea mea”, a adăugat Roxana Vașniuc.