Bianca Drăgușanu, răsfățată ca o divă de ziua ei! Surprizele au curs de la miezul nopții: "Am fost pupată și iubită, mă simt superb" | EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Bianca Drăgușanu, zi de naștere plină de surprize

Bianca Drăgușanu a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 41 de ani. Vedeta a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit ce cadouri a primit în această zi specială, ce surprize au făcut-o să zâmbească. Blondina se poate numi o femeie împlinită, având o carieră de succes, o fiică minunată de care se bucură zi de zi, dar și un iubit grijuliu care îi pune fericirea ei pe primul loc, orice ar fi. Bianca a spus ce planuri are pentru aniversarea sa, dar și care sunt persoanele lângă care va sărbători.

"Cum să mă simt la 21 de ani? Hahaha. Superb! Mi-am început ziua extraordinar de frumos, încă de la ora 12 fără două minute am fost pupată și iubită și mi s-a spus la mulți ani și apoi am avut activitățile pe care le am zilnice și toată lumea m-a așteptat cu surprize și la sală și la atelier, la bronz, la make-up, peste tot. Probabil diseară o să fac o masă, unde îmi aștept câțiva dintre prietenii mai restrânși și familia.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu ne-a mărturisit și care sunt cele mai mari realizări ale ei de până acum. Nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat, știind clar cu ce se mândrește cel mai mult. Când vine vorba de regrete, nu are prea multe de spus, pentru că vedeta trăiește fiecare clipă la maxim, asumat și dacă nu a fost așa cum se aștepta, o consideră o lecție de viață și merge mai departe, cu capul sus și încrezătoare.

"Copilul meu și afacerea mea sunt două dintre cele mai mari realizări ale mele. Regrete nu am, chiar nu regret nimic din viața mea.", a precizat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, sfat de viață pentru fiica ei

Bianca a povestit în trecut faptul că nu a avut o copilărie obișnuită, lipsită de griji, și că a trebuit să lupte în viață pentru ceea ce are acum. Spre deosebire de Sofia, Bianca a rămas cu tatăl ei atunci când părinții s-au despărțit. Comunicarea mai dificilă între Bianca și tatăl ei a motivat-o să facă lucrurile diferit atunci când a devenit, la rândul ei, părinte. Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, ce sfat de viață i-a oferit fiicei ei, micuța Sofia.

„N-am avut o copilărie cu multe lucruri, dar, pentru că părinții mei m-au iubit și au avut grijă de mine așa cum și-au permis ei, sunt un om împlinit în ziua de azi. Cel mai important e să te iubească Dumnezeu, să ai încredere în tine și să fii sănătos. Copilul meu este una dintre micile părți din viața asta care ar putea să mă facă să sufăr, la un moment dat, dar cred că n-o va face și copilul meu este puterea mea și fericirea mea”, le-a mărturisit Bianca Drăgușanu jurnaliștilor WOWbiz.

