Bianca Drăgușanu are și ea o pasiune pentru tatuaje. Recent, frumoada divă a apărut cu două tatuaje, care nu ies însă în evidență foarte mult și pe care nu le-a arătat încă de aproape fanilor de pe rețelele de socializare.

Pe antebrațul drept Bianca Drăgușanu și-a scris un mesaj care este indescifrabil din fotografii. Îl afișează, însă, de săptămâni bune. „Walk with faith (n.r. - mergi cu încredere/ credință)” sunt cuvintele pe care vedeta le are tatuate, după cum a recunoscut chiar ea, în exclusivitate, pentru WOWBIZ.

Bianca Drăgușanu nu are foarte multe tatuaje, așa că este lesne de înțeles că mesajul pe care și l-a tatuat are o însemnătate aparte pentru ea, mai ales că ea este o persoană credincioasă. Nu o dată diva a declarat că îi este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune de care a avut parte. Are o carieră de succes, o fetiță care o face să zâmbească în fiecare zi și o afacere cu care se mândrește și nu uită niciodată să aprecieze că a fost binecuvântată.

Așadar, mesajul de pe antebrațul divei este încă un sem că, indiferent ce obstacole întâmpină, Bianca Drăgușanu rămâne aceeași femeie puternică, care are încredere în Dumnezeu și în planul pe care El îl are pentru ea.

Bianca Drăgușanu și-a făcut și un tatuaj la ceafă

Pe lângă tatuajul recent de pe antebraț, Bianca Drăgușanu și-a făcut și un tatuaj la ceafă. Frumoasa blondină își ține, de cele mai multe ori, părul desprins, așa că nu a fost ușor de remarcat. Aseară, însă, a apărut la o petrecere cu părul prins în coadă. În imaginile surprinse la evenimentul la care a petrecut alături de Alex Bodi și prietenii lor comuni, se poate oberva că Bianca Drăgușanu are un tatuaj nou cu o cruce, încă un simbol al credinței ei în Dumnezeu.