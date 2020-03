Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Frumoasa blondină și fostul ei soț s-au despărțit de mai multe ori înainte de a deveni soț și soție în luna august a anului 2019. Chiar și după ce s-au căsătorit au fost protagoniștii mai mult scandaluri publice, iar frumoasa blondină a vrut să pună punct căsniciei la doar o lună după căsătorie, după o ceartă în luna de miere. A mai urmat o tentativă de divorț în decembrie 2019, dar și atunci cei doi protagoniși au rămas împreună și au încercat să-și rezolve problemele de cuplu.

Citeste si: Bianca Drăgușanu l-a chemat în instanță pe Alex Bodi! Ce s-a întâmplat la Judecătorie

În martie, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat, după doar șapte luni de mariaj. După semnarea actelor, au ținut primele pagini ale presei cu dezvăluiri care mai de care mai scandaloase și și-au adus acuzații grave unul altuia. Se pare, însă, că după aproape două săptămâni de certuri, cei doi foști soți au reșit să ajungă la un acord comun.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, întâlnire secretă cu Alex Bodi în plin scandal: „Ne vedem mâine unde…”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat!

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat după ce afaceristul din Mediaș a sunat-o pe diva blondă și și-a cerut iertare pentru dezvăluirile pe care le-a făcut despre ea.

„Într-adevăr, în ultimele zile am luat legătura telefonic cu Bianca și mi-am spus părerea că mi-aș dori să ne împăcăm, pentru că e inutil un război între două persoane care s-au iubit atâta timp și am împărțit atâtea momente frumoase ca să ajungem să le stricăm și să divulgăm anumite chestii. De aia și îmi pare rău și regret că am ajuns ca să ne expunem în asemenea mod. Iar căzând de comun acord, sau mai bine zis initițiativa mea a fost ca să ducem lucrurile pe un drum mai pașnic, să ținem cont de chestiile frumoase și de întâmplările frumoase dintre noi doi și am zis că ar fi mai bine să încetăm cu certurile și cu războiul ăsta inutil care ne afectează într-un mod negativ pe amândoi și la fel și imaginile noastre în societate”, a declarat Alex Bodi, pentru Spynews.

Citeste si: Bianca Drăgusanu și Alex Bodi continuă scandalul: „E instabilă psihic! Mă făcea să mă întorc mereu la ea, spunea că vrea să se omoare”

Citeste si: Bianca Drăgușanu tună și fulgeră! Dezvăluiri uluitoare despre Alex Bodi: „E agresiv pentru că ia….”

„Așa că am discutat cu ea și din punctul meu de vedere și ințiativa mea a fost ca să readucem totul pe calea cea bună și să sperăm că o să se rezolve lucrurile într-un mod frumos și se vor termina cu bine”, a mai spus fostul soț al celebrei Bianca Drăgușanu.