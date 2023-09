Bianca Drăgușanu și Victor Slav, apariție inedită împreună, în prima zi de școală a fiicei lor. Sofia a trecut în clasa I: „Începuturi superbe”

In articol:

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au afișat împreună în cea mai importantă zi din viața fiicei lor. Micuța Sofia a început un nou an școlar, iar părinții săi au fost lângă ea în toate acele momente speciale.

Ce le-au atras urmăritorilor atenția a fost un detaliu legat de ținutele purtate de cei doi foști soți. Iată imaginea inedită postată de vedetă!

Bianca Drăgușanu și Victor Slav, apariție neașteptată împreună

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au pus internauții pe jar după ce s-au afișat împreună, în prima zi de școală a fiicei lor. Micuța Sofia a început un nou capitol din viața sa, mai exact, clasa I. În acest moment special nu puteau să lipsească cei care i-au dat viață, așa că ambii părinți au fost prezenți lângă ea.

Ce le-au atras urmăritorilor atenția a fost modul în care cei doi au ales să se îmbrace. S-au asortat perfect, alegând să poarte haine din blugi.

„Bună dimineața! Noi suntem clasa 1 de astăzi! Vă dorim începuturi superbe!”, a fost mesajul postat de șatenă, pe rețelele de socializare, alături de imaginile cu Sofia.

Cum se înțeleg Bianca Drăgușanu și Victor Slav, după ani buni de la despărțire

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste. În anul 2014, ei au ales să divorțeze, la scurt timp după ce au făcut nunta. Deși lucrurile păreau decisive, la ceva timp, cei doi au ales să mai acorde o șansă relației.

Cu toate acestea, separarea dintre ei a venit în anul 2018, când au anunțat că este o decizie definitivă. Chiar dacă și-au spus „adio”, ei nu au rupt legătura de tot, având în vedere că a apărut pe lume micuța Sofia, astfel că și în prezent au o relație normală, de dragul copilului lor. Cei

doi se implică în tot ceea ce înseamnă creșterea fetiței lor.

„Suntem doi oameni maturi, am rămas în limitele unei prietenii să spun, normale, cu respect. Ne respectăm de dragul copilului, nu știu foarte multe cazuri la noi, din ce am văzut cam toți se luptă pe pensii alimentare, pe bani, își folosesc copiii ca monedă de schimb, ceea ce e foarte dureros. Copilul are cel mai mult de suferit dintr-un divorț. Ne știm foarte bine, știm fiecare ce are de făcut, la noi nu s-a pus problema”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru playtech.ro., în urmă cu puțin timp.

