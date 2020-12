Bianca Drăgușanu, surprinsă în brațele lui Tzanca Uraganul! Cei doi au petrecut toată noaptea

Bianca Drăgușanu este o femeie singură, care se bucură de fiecare clipă. După o relație de doi ani de zile, vedeta susține că nu este în căutarea unui nou iubit. În această perioadă, atenția divei se concentrează în special asupra fetiței sale și a afacerilor. Cu toate acestea, vedeta nu își poate uita prietenii. Joi seara, Bianca Drăgușanu a fost la ziua unei prietene bune. Blondina a postat videoclipuri întreaga seară, semn că s-a simțit foarte bine alături de ceilalți invitați. (Citeste si: Tzancă Uraganul și-a vândut Rolls Royce-ul pentru o sumă uriașă! Deși e afectat de pandemie, manelistul a băgat banii tot în mașini!)

Printre cei aflați la fața locului s-a aflat și Tzanca Uraganul. Celebrul manelist a ținut să imortalizeze momentul și s-a pozat alături de Bianca Drăgușanu. El a postat fotografia pe pagina sa de Instagram, cu descrierea: „Sa meargă spritzul!”. Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, surprinși de această întâlnire între cei doi.

Bianca Drăgușanu și Tzanca Uraganul [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre viața ei amoroasă! Motivul pentru care nu își mai dorește o relație

Bianca Drăgușanu a trecut printr-o perioadă dificilă în ultima perioadă. Ea a trecut printr-un divorț și mai multe despărțiri și împăcări, toate în acest an. Vedeta a declarat că nu se gândește la un iubit în viitorul apropiat. Ultimii doi ani din ultima perioadă au fost extrem de dificili pentru divă, motiv pentru care a decis să se concentreze pe altceva în această perioadă. (Citeste si: Fostul cumnat milionar al Biancăi Drăgușanu, luptă sălbatică în ring! A ieșit plin de sânge, dar victorios Video)

„Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni de televiziune.