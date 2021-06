Bianca Drăgușeanu și-a pus fanii pe jar! Frumoasa blondină, nuntă în secret?

Bianca Drăgușeanu s-a măritat în secret?! [Sursa foto: Instagram] 19:59, iun 16, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Bianca Drăgușeanu i-a lăsat cu zâmbetul pe buze pe fanii ei de pe Instagram. Vedeta le-a încântat privirile urmăritorilor ei cu două fotografii în care Bianca este îmbrăcată în rochia de mireasă.

Diva a primit multe aprecieri dar și întrebări legate de situația ei amoroasă, fără răspuns încă.

Bianca Drăgușeanu, din nou mireasă la altar?

Bianca Drăgușeanu, în vârsta de 39 de ani a mai fost căsărorită de două ori. Fosta prezentatoare tv nu și-a pierdut însă speranța că își va găsi alesul inimii.

La postarea cu ea îmbrăcând din nou rochia de mireasă, vedeta a scris:” I’m wearing the smile you gave me and the dress of my dreams @bdluxfashion #comingsoon #mydresses #yes #tothedress #sohappy #blessed #loved #luxurylifestyle #wedding #weddingdress #bestisyettocome” se traduce astfel: “Eu port zâmbetul pe care tu mi l-ai dat și rochia visurilor mele #ÎnCurând #RochiileMele #Da #PentruRochii #AtâtDeFericită #Binecuvântată #Iubită #StilDeViațăDeLux #Nuntă #RochieDeMireasă #CeEsteMaiBunUrmeazăSăVină ”

Bianca le-a împărtășit internauților că afișează zâmbetul pe care iubitul ei i l-a pus pe față, dar și rochia visurilor ei.

După hashtag-urile pe care frumoasa divă le-a postat în descrierea fotografiei, unii dintre urmăritorii eu au dedus că Bianca Drăgușeanu a participat la o ședință foto pentru noua ei colecție de rochii de mireasă.

În orice caz, Bianca Drăgușeanu pare mai îndrăgostită ca niciodată de actualul iubit și visează la ziua în care va merge încă o dată în fața altarului.

Se pare că fosta prezentatoare tv a semnat deja un contract prenupțial, impus de viitorul ei socru. Totodată, viitorul soț al Biancăi Drăgușeanu i-a oferit vedetei un inel prin care să marcheze logodna dintre cei doi îndrăgostiți.