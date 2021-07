Bianca lesină când intră Bodi în piscină! Imaginile care o vor înnebuni pe Drăgușanca! Ce a putut să facă afaceristul în văzul tuturor, după ce și-a dat jos tricoul VIDEO

Alex Bodi la piscina [Sursa foto: Imagini paparazzi ] 11:02, iul 25, 2021 Autor: Ioana Stan

Devenit celebru pentru relațiile sale cu femei râvnite din showbiz-ul românesc, Alex Bodi și-a băgat admiratoarele în boală. El a fost surprins de paparazzi WOWbiz la piscină și le-a dat pe spate pe reprezentatele sexului frumos, care nu și-au putut lua ochii de la tatuaje, pătrățele și mușchi.

Alex Bodi întoarce privirile femeilor fără să depună efort

Unde își face apariția Alex Bodi, femeile nu-și pot controla privirea. El a fost surprins alături de câțiva prieteni în timp ce se răcoresc la o piscină. Pe imaginile surprinse de paparazzi wowbiz.ro, Alex Bodi se bălăcește în piscină, își trece senzual mâinile prin păr, în timp ce femeile îi savurează gesturile de pe margine.

Obișnuit să atragă atenția fără să depună prea mult efort, omul de afaceri s-a răcorit și s-a relaxat alături de prietenii săi. La un moment dat, ei au format un cerc de discuții chiar în mijlocul piscinei și nici nu le-a păsat de privirile celor de pe margine.

Alex Bodi la piscina[Sursa foto: Imagini paparazzi ]

Alex Bodi, drumul de la copilăria modestă și strictă, la milioane de euro

Alex Bodi este un om de afaceri român cunoscut în principal pentru relațiile amoroase cu câteva vedete, dar și pentru averea sa. El deține o vilă fabuloasă în București și conduce doar mașini de lux.

"Provin dintr-o familie modestă, ambii mei părinși munceau. Tatăl meu era foarte sever.

M-a bătut, dar m-a ajutat foarte mult educația lui și frica față de el. În casă eram un copil, pe stradă eram altul. Aveam frică de el. Pe la 12-13 ani făceam prostii, luam mașina lui tata.

Mama era mai rea de gură, dar foarte sufletistă. Tatăl meu a plecat în străinătate în 2000 și noi am mers în 2003, când am terminat liceul. Ne-a chemat în vizită și am rămas în Spania.

Au fost niște ani grei. Eu am dat o probă de fotbal, am reușit să merg la a treia Ligă de la Real Madrid. Primeam 400 de euro lunar. M-am cuplat cu un băiat și am plecat la muncă pe furiș. Am plecat pe la 7 și am ajuns la 2 ziua. Și acum simt că am miros de cauciuc în gură. Nu era mașină de făcut ciment.", povestea Alex Bodi într-un interviu mai vechi despre primii săi ani de muncă.

Alex Bodi la piscina[Sursa foto: Imagini paparazzi ]

Au urmat apoi alte slujbe, a devenit patron de club și de acolo au curs banii și i-a investit și a devenit omul de astăzi

"Fiecare să-și valoritifce șansele, că viața ne dă șanse. Trebuie să-ți pui ambiția, să lupți, să vrei să faci, pentru că satisfacția și lucrurile în viață persistă când le faci tu.", spunea Alex Bodi într-un interviu pentru Antena Stars.