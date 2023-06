Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip, reacționează după ce fotbalistul s-a recăsătorit! Fiica celor doi a participat la marele eveniment

In articol:

Steliano Filip, fostul căpitan al lui Dinamo, s-a căsătorit religios cu Fiviane Brînză pe 24 iunie. Iată prima reacție a fostei soții, Bianca Marina, femeia cu care are o fetiță!

Cum a reacționat Bianca Marina, după ce Steliano Filip s-a recăsătorit

Bianca Marina, fosta soție a fotbalistului Steliano Filip, a făcut primele declarații după ce fostul căpitan al lui Dinamo s-a căsătorit religios în weekend cu Fiviane Brînză. Bianca și Steliano și-au jurat iubire în anul 2017, însă în 2021, din pricina că Bianca Marina nu a vrut să își schimbe religia, cei doi au decis să pună punct mariajului. În urma acestuia a rezultat o fetiță, micuța Anais Sophie, în vârstă de 5 ani, care a fost prezentă la marele eveniment din viața tatălui ei.

„Bineînțeles că fetița noastră a participat, nu am avut nimic împotrivă, este tatăl ei. El acum are o nouă familie și trebuie ca și ea să cunoască familia, să stea cu soția lui. Mi se pare normal. Totuși, sunt căsătoriți. Nu mă pot pune împotriva nimănui. Am fost fericită pentru el și i-am dorit «Casă de Piatră»”, a declarat Bianca Marina, la Antena Stars, citează gsp.ro.

De altfel, și aceasta și-a refăcut viața după divorțul de Steliano Filip. Bianca Marina spune că iubește și este iubită! „Sunt foarte fericită. Nu cred că am fost mai fericită ca acum niciodată, doar atunci când am născut. Este primul bărbat care mă respectă cu adevărat, mă protejează, mă iubește și face numai lucruri bune!”, au fost cuvintele Biancăi Marina, pentru sursa citată anterior.

Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip [Sursa foto: instagram.com/biancaa.marina]

Steliano Filip s-a căsătorit religios cu Fiviane Brînză pe 24 iunie

Steliano Filip, fostul căpitan al lui Dinamo, s-a căsătorit religios cu Fiviane Brînză, actuala sa parteneră de viață. Cei doi erau cununați civil încă din luna martie 2023, iar sâmbătă 24 iunie s-au cununat religios, jurându-și iubire veșnică.

De la eveniment nu au lipsit fotbaliștii Romario Benzar sau Gabriel Torje, care au fost alături de Steliano într-o zi atât de importantă pentru dinamovist. La cununia religioasă, mirele a optat pentru un costum negru, elegant, cu cămașă albă și papion. De departe, mireasa a fost cea care a atras toate privirile! Fiviane, despre care se cunoaște că activează în domeniul sănătății ca asistent dentar, a purtat o rochie albă, elegantă și decoltată și a optat pentru o coafură lejeră.

Steliano Filip și-a prezentat aleasa inimii în mediul online în ultimele zile ale lui 2022. De atunci, fundașul maghiarilor de la Mezőkövesd nu a ratat nicio ocazie de a-și arăta și mărturisi iubirea profundă pentru Fiviane pe rețelele sociale. „Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment! Am găsit persoana care mă completează, am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt.

Și eu și Fiviane ne gândim și la căsătorie, ne dorim să formăm o familie frumoasă.”, a declarat Steliano Filip în urmă cu ceva timp, pentru sursa amintită mai sus.

Steliano Filip și Fiviane Brînză [Sursa foto: instagram.com/steliano7filip]

Steliano Filip este un fotbalist român, care joacă pe post de wing half la Mezőkövesd-Zsóry SE în Nemzeti Bajnokság I. Totodată, acesta a evoluat de-a lungul timpului la cluburile: LPS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Dinamo, Hajduk Split, Dunărea Călărași, Viitorul Constanța și AE Larisa.

