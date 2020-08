Bianca Pop la mare

In articol:

Bianca Pop a avut probleme cu interlopii, din nou!

Bianca a fost trecută prin multe emoții atunci când, zilele trecute, a avut surpriza ca, în fața hotelului în care locuiește momentan, și-a făcut apariția o mașină care aparent, se afla acolo pentru a o șicana.

”Sunt în fața hotelului meu! Vor să mă omoare. Au venit la hotel și întreabă de mine”, au fost cuvintele Biancăi Pop.Atunci când au fost postate declarațiile ei, motivul pentru care acea mașină își făcute apariția, nu era cunoscut. Tot ce știa Bianca a fost faptul că: ”Sunt din clanul Spoitorilor...”, așa cum a precizat ispita.

Pe parcursul zilei de azi, 20 august, lucrurile au luat o întorsătură dramatică și neașteptată: Bianca Pop a făcut declarații ce schimbă complet situația.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: Alexia Eram, prima reactie după ce s-a aflat că Antonia i-a interzis să mai vină la studioul lui Alex Velea

Citeste si: Live Video Puterea dragostei - Ediția de joi, 20 august - Vezi emisiunea Online

Citeste si: Alertă! Au dispărut înregistrările cu moartea lui Emi Pian, de pe camerele de supraveghere! S-a activat legea tăcerii în lumea mafiei: nu vezi, nu auzi, nu vorbești

Bianca Pop, la poliție în cazul cu interlopii

Bianca a postat pe parcursul acestei zile o declarație, pe pagina personală de nstagram și atfel aflăm că lucrurile stau altfel! BIanca refuză să fie o victimă, urmând să meargă la poliție pentru a depune o plângere penală pentru cei ce au vizitat-o cu misterioasa mașină.

”Aseară am chemat poliția, am stat cu poliția si am vorbit. O sa ma duc azi sa depun plângere penală. EU locuiesc de 4 luni într-un hotel superb (...) aici sunt camere de filmat. Au fost surprinse imagini dezgustătoare pentru ei, mașina lor, numerele de la mașină și chiar și ce au discutat.”, au fost cuvintele ispitei cu 1.000 de euro cash.

Bianca ”hau-hau mau-mau” și-a încheiat declarația printr-o frază ce cu siguranță va răsuna în lumea interlopă.

”Ghinionul lor că au vorbit cu niște persoane care erau la mine în penthouse, și au spus așa: «Bianca nu scapă vie din mâinile noastre». E, eu vă arăt acum și vă demonstrez că voi intrați la pușcărie. Toți!”