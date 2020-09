In articol:

Bianca Pop se află din nou în mijlocul unui scandal, după ce în urmă cu câteva zile a fost bătută cu bestialitate într-un club din Capitală. Vedeta a povestit tot ce i s-a întâmplat pe rețelele de socializare, iar potrivit spuselor ei, cel care ar fi agresat-o ar fi un necunoscut care ar fi urmărit-o până la baie.

Bianca Pop a fost bătută într-un club. Declarații exclusive

Contactată de WOWbiz.ro, fosta ispită ne-a spus că este extrem de revoltată de tot ce se întâmplă în ultima perioadă în viața ei. După ce a fost drogată și violată în urmă cu câteva săptămâni, bruneta trece iar prin momente cumplite, iar acum vrea să facă dreptate și îi roagă pe toți să o lase în pace. (Vezi aici ce s-a întâmplat cu Bianca Pop într-un club din Capitală)

„Astăzi am stat 5 ore la secția de Poliție pentru cele două plângeri pe care le-am depus. Prima a fost pentru cel cu care m-am drogatdouă zile, pentru că nu pot spune că m-a forțat, că la urma urmei cineva mi-a pus ceva în pahar, mi-au furat banii, iar apoi m-am dus în camera de hotel și m-am drogat cu ei.

După am spus absolut tot ce s-a întâmplat, pe cine am cunoscut , am dat detalii foarte importante la Poliție, timp în care eram filmată de ei. Deci a fost o plângere depusă atât scrisă, cât și video. A doua a fost depusă pentru un bărbat care sâmbătă în club m-a prins de păr și m-a lovit foarte tare în ovarul stâng și în picior. Vreau să aflu cine este și vreau să răspundă pentru ce a făcut.

Nu mi se pare normal ca în 2020 să fii agresată într-un club, să nu poți să ieși să te distrezi cu prietenii, să îți fie frică să mergi la baie. Așa ceva nu există, vreau ca toată lumea să plătească, să mă lase toată lumea în pace. Dacă nu, o să fac plângere la poliție săptămânal și îi bag pe toți în pace. Vreau să trăiesc liniștită”, a declarat Bianca Pop, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.