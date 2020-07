In articol:

Mai exact, a spus ea, la TV, din poșeta ei nu lipsesc, niciodată, 1000 de euro, Bianca Pop susținând că este suma minimă pe care o are când iese din casă. Cu toate acestea, sunt amice de-ale ei care o cam contrazic, deși ispita își susține povestea și acum, la nivel declarativ, oficial.

Chestionată pe această temă de WOWbiz.ro, Bianca Pop a rămas... consecventă. ”Miuța de euro din poșetă există. Și va exista. Pe card, nu cash. De fapt, nici card nu am la mine, de fapt umblu cu telefonul și acolo sunt băgate toate. Dar, oricum, nu are cine să mă jefuiască pentru că la ce cunoștințe și relații am... Și nici nu sunt niciodată singură, niciunde”, susține, cu tărie, cu convingere, Bianca Pop. Mai mult, explică ea, banii, pentru ea, sunt ușor de făcut. ”Nu aș vrea să câștig la Loto... În fiecare zi îmi intră bani în cont. De la fani, de la oameni care mă curtează...”, susține controversata ispită.

Cu toate acestea, din conversații care au intrat în posesia WOWbiz.ro și pe care nu le vom publica din decență, situația financiară a Biancăi Pop nu este chiar atât de roză pe cât și-ar dori controversata ispită să recunoască. Ba chiar, am spune noi, dimpotrivă, ea, în perioada în care era la mare, făcând apeluri disperate la diverse prietene de-ale ei pentru a face rost de bani. ”Nu am un euro, am rămas boschet (...) Zi cuiva să îmi pună bani, nu vreau să cer la mami”, îi scria Bianca Pop unei amice, iar acesta i-a replicat, oarecum sec: ”Îți trimit eu, dacă e, mai încolo, câteva milioane (sute de lei, n. red.) ca să ai ce să mănânci”.

Ispita Bianca Pop și povestea celor 1000 de euro! Răzvan Boteatu a desființat-o

”Eu nu ies din casa dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât nu ies din casă", a declarat Bianca Pop la TV. Plecată de la vârsta de 19 ani de acasă, orădeanca în vârstă de 29 ani, a mărturisit că talentul și șmecheria sunt lucrurile cele mai importante care au ajutat-o în viață.

”Auzi la ea, e puțină suma... Fir-e-ai al... Auzi! Ai uitat când mâncai fasole, făăăă?”, au fost cuvintele lui Răzvan Botezatu care au aprins spiritele în lumea vedetelor. Pentru că, așa cum era de așteptat, Bianca Pop nu a ezitat să îi sară la beregată fostului prezentator tv, atacându-i orientarea sexuală.

Bianca Pop, umilită în București! A fost dată afară din restaurant și a făcut criză de nervi

Bianca Pop, umilită în București! Transformată în vedetă de Antena 1 cu emisiunea Insula Iubirii, implicată în scandaluri mondene care să îi aducă celebritatea, ispita Bianca Pop a avut surpriza să nu fie primită într-un restaurant din București. Iar acest lucru a scos-o din minți și a lăsat aerele de ”divă” transformându-se într-un exemplu de profesor... de înjurături. Astfel, cu paharul în mână, Bianca Pop s-a apucat să îi înjure pe cei de la restaurant pentru că nu au primit-o acolo, explicând, printre beep-uri, că ea are geantă de 6.000 de euro, pantofi de 800 și că, de fapt, e prea șmecheră pentru ceea ce i s-a întâmplat, scandalul pornit de ispită fiind unul monumental.