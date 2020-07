In articol:

Mai exact, ispita Bianca Pop susține că, în ultima vreme, fusese dedicată bărbatului pe care îl iubea și, din acest motiv, nu a mai fost prezentă la televiziuni, pe conturile de socializare și nici nu a mai făcut show pentru ații, în privat.

Citeste si: EXCLUSIV! Ispita s-a dezbrăcat de secrete! Bianca Pop, revoltată de acuzațiile care i se aduc: ”Nu sunt prostituată”

Citeste si: Ispita Bianca Pop, umilită în toiul nopții de un milionar celebru! A lăsat-o în stradă și nu i-a chemat un taxi! EXCLUSIV

Citeste si: Bianca Pop a izbucnit în lacrimi la TV: ”A murit într-un accident de maşină”

”Eram la Brașov, am avut o relație de trei ani cu un băiat, și acel băiat nu mă lăsa să apar la televizor pentru că era gelos. Și atunci eu, pentru că așa sunt eu ca persoană, renunț la tot pentru iubire. Dar degeaba renunți dacă nu ești fericit și iubit. Ne-am despărțit pentru că nu am fost fericită, iubită și respectată... Am dat șanse o grămadă. Nu m-a înțelat, dar vorbea urât, eram inexistentă pentru el... Acum recuperez...”, explică simplu, Bianca Pop.

Mai mult decât atât, a mai explicat controversata divă din showbiz, acum, de la despărțirea de bărbatul pe care l-a iubit, are anumite pretenții când vine vorba de cei care și-ar dori să se bage în patul ei. ”Sunt singură și disponibilă! Mă simt bine așa, chiar dacă, de fapt, nu sunt singură, am pe cine vreau eu când vreau eu! Nu pot să stau lângă oricine, de aceea sunt singură, trebuie să am un bărbatut puternic lângă mine. Și trebuie să mă atragă fizic, pentru că se vinde ambalajul, să fim sinceri. Trebuie să îmi placă fizic, cum arată, cum vorbește, cum se comportă, cum mă atinge... Dacă îmi plac astea și stă bine pe mau-mau-hau-hau (și face gestul care semnifică numărarea banilor, n. red.)... Dacă nu are, nu avem ce discuta...”, explică, în stilu-i caracteristic, Bianca Pop.

În altă ordine de idei, jură Bianca Pop, relațiile cu care se poate lăuda sunt destul de puține la număr. ”Am avut relații lungi și câteva aventuri, vreo 5-6-7... Am 31 de ani și am avut 8 iubiți... Totuși, e puțin, nu am vreun mare palmares, dar toată lumea mă atacă”, susține, cu mâna pe inimă, Bianca Pop.

Bianca Pop recunoaște că trimite filmulețe cu ea goală bărbaților

Întrebată de imaginile cu ea, complet goală, devenite virale deja în mediul online, Bianca Pop a vorbit pe șleau. ”Eu le-am trimis... Dar dacă le trimiți la fraieri... Am trimis la o persoană, două, dar nu mă interesează. Pentru că așa fac oamenii fără valoare, cine are caracter nu dă așa ceva mai departe, mai ales că e o chestie personală, intimă. Am trimis filmările pentru că așa am vrut eu, pentru că așa sunt eu. Așa sunt eu ca femeie, îmi place să provoc bărbații, să îi termin psihic. Nu mă deranjează însă că au ajuns peste tot. Am mai trimis, chiar astăzi... (...) Eu înfierbânt pe cine vreau eu, pentru că așa sunt eu ca femeie, ca ispită... Sunt și acum ispită, în viața mea privată”, a mai spus Bianca Pop.