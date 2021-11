Bianca Pop vrea să devină mamă! Dezvăluirile ipsitei care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro: „Pentru tot restul vieții mele”

In articol:

Bianca Pop este una dintre cele mai cunoscute ispite. Tânăra a făcut o tranziție neașteptată în urmă cu mai bine de un an de zile. De la diva care apărea zilnic în tabloide și pe micile ecrane, Bianca Pop a hotărât să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor și a abandonat viața de Capitală.

Ea era cunoscută despre ispita care nu ieșea niciodată din casă fără suma de 1.000 de euro în portofel, așa cum chiar ea a afirmat.

Vedeta continuă să fie activă pe rețelele de socializare, acolo unde le-a răspuns recent fanilor la mai multe întrebări. Bianca Pop a fost întrebată dacă își dorește copii, iar răspunsul a fost unul afirmativ. Bruneta așteaptă momentul potrivit și, cel mai important, bărbatul potrivit.

„Da, când voi avea partea de un bărbat adevărat pe care să îl am alături pentru tot restul vieții mele”, a scris Bianca Pop, pe pagina ei de Instagram.

Răspunsul dat de Bianca Pop pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: El i-a împușcat pe soții Ceaușescu! După 32 de ani, fostul militar recunoaște ce s-a întâmplat, de fapt, pe 25 decembrie 1989. "Am fost adunați la ora 9.00 dimineaţa şi comandantul unității a spus că pentru o misiune de grad ZERO are nevoie de 8 voluntari. Am aflat de misiune când am ajuns în cazarma de la Târgoviște. Acolo am aflat care era ţinta. Nouă ni s-a spus că este o misiune în Bucureşti, iar la adunarea pe care am avut-o cu generalul Stănculescu, în spatele stadionului Steaua, ni s-a spus că urmează să participăm la judecarea unor teroriști. La Târgoviște am aterizat în dispozitivul de luptă al bateriei de artilerie care se afla acolo. Am fost adunați toţi şi înainte de a ni se da misiunile am fost anunţaţi că suntem acolo pentru a sigura siguranţa procesului soților Ceaușescu." Ireal ce s-a întâmplat cu doar 1 minut înainte de execuție- bzi.ro

De ce a renunțat Bianca Pop la aparițiile televizate?

După o perioadă în care apărea tot mai des pe micile ecrane, dar și în tabloide, Bianca Pop a simțit nevoia de liniște. Fosta ispită a mărturisit că a simțit că a profitat prea mult de celebritate.

Citeste si: Bianca Pop, declarații exclusive după ce a fost drogată, bătută și sechestrată două zile. Ce s-a întâmplat în secția de Poliție?

„Nu era vorba că am dispărut. Când simți așa că îți dorești liniște, alegi liniștea. Nu înseamnă că am dispărut, momentan exist.(...) Nu am simțit. Nu am nevoie de atenție.(...) La cât tam-tam și circ era, nu îmi mai doream. M-am simțit mai ok așa.(...) M-am pierdut. Știi cum e cu presa și cu televiziunea, te și ridică, dar te și coboară dacă nu îți folosești și creierașul.

Dacă nu îți pasă, că mie nu îmi păsa atunci”, a declarat Bianca Pop.