Bianca, concurentă Puterea Dragostei sezonul 3[Sursa foto: Instagram]

Bianca a fost concurenta care a fost votată de cei din casa Puterea Dragostei pentru a fi eliminată. Ea a părăsit competiția după doar câteva săptămâni petrecute în show. De altfel, Bianca era și cea mai nouă concurentă intrată în show, după eliminarea lui Ale.

După ce a fost eliminată de la Puterea Dragostei, Bianca a primit nenumărate mesaje de la fanii emisiunii, care i-au arătat astfel că au apreciat-o. Pe pagina sa de Instagram, Bianca a postat un mesaj de mulțumire la adresa acestora.

Bianca a fost eliminată în gala Puterea dragostei din 30 august[Sursa foto: Instagram]

”Vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam să am atâtea aprecieri în condițiile în care am fost criticată de unii dintre voi că am venit la această emisiune. Sper ca de acum să vă schimbați părerea despre unele persoane care vin la PD, iar pe cei care sunt falși sunt convinsă că îi veți observa. Va pup, dragii mei!”, este mesajul Biancăi de la Puterea Dragostei.

Bianca de la Puterea Dragostei a cerut să fie votată ”Am niște probleme de rezolvat”

De altfel, după ce Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii, a anunțat cine este concurentul care va părăsi casa Puterea Dragostei, Bianca a mărturisit că ea a fost cea care i-a rugat pe concurenți să o voteze, pentru că are de rezolvat niște probleme acasă. ”O experiență de neuitat. Cred că orice concurent ar trăi intens aici. Am niște probleme de rezolvat, altfel nu aș fi plecat”, a spus Bianca, înainte de a părăsi Puterea Dragostei.