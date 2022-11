Bianca Rus, de urgență la spital, după ce a leșinat în propria locuință. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: ”A venit salvarea”

In articol:

Bianca Rus este una dintre divele de la noi care a trecut printr-o transformare totală, fiind acum o apariție extrem de sexi.

Artista a slăbit spectaculos și se mândrește la ora actuală cu un trup tras parcă prin inel și forme bine conturate.

Bianca Rus, de urgență la spital, după ce a leșinat în propria locuință [Sursa foto: Facebook]

Bianca Rus are probleme de sănătate

Însă, pentru ca imaginea sa să fie una de milioane, diva face și sacrificii pe măsură, iar unele dintre ele și-au pus amprenta asupra sănătății sale.

Astfel că acum, vedeta a ajuns de urgență la spital. Cântăreața a leșinat în propria locuință, având ulterior nevoie de îngrijiri de specialitate din partea medicilor.

Bianca Rus spune că totul a pornit de la o perfuzie pe care și-a administrat-o acasă, deși în timpul acestui tratament ar fi trebuit să fie supravegheată de un doctor, fapt ce, în cazul ei, a fost respectat.

În consecință, pentru că nu a ținut cont de acest aspect, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a chemat salvarea acasă și spune acum că, din fericire, a trecut peste toată situația cu bine.

" Da, am avut o problemă pentru că am făcut o perfuzie la domiciliu cu fier, ceea ce se face doar în spital, sub îngrijirea medicului. A venit salvarea, am leșinat, au fost niște incidente prin care am trecut cu brio. Evident, următoarea zi am fost la spital, unde medicii au avut grijă de mine și a fost totul bine", a declarat Bianca Rus, la un post de televiziune.

În urma celor întâmplate, Bianca Rus mărturisește că și-a învățat lecția. Suferind de o anemie severă de când a slăbit multe kilograme și fiind nevoită să își facă periodic acea perfuzie, de acum încolo, vedeta nu va mai face nimic de capul ei și declară că se va supune tratamentului de care are nevoie doar într-o unitate spitalicească, așa cum i s-a și prescris.

" De mai mult timp fac un tratament cu fier, pentru că am o carență de fier, o anemie foarte mare și sunt nevoită să fac această perfuzii. Dar acum, din șase în șase luni mă voi prezenta la spital, unde vor avea grijă de sănătatea mea", a mai precizat vedeta.