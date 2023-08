Bianca Rus dezvăluie trucurile pe care le folosea atunci când avea peste 100 de kilograme! Așa reușea să-și mascheze imperfecțiunile | EXCLUSIV

In articol:

Nu e un secret pentru nimeni că Bianca Rus a cântărit acum câțiva ani peste 100 de kilograme. Cu multă ambiție și determinare, a reușit să ajungă la un trup de invidiat, parcă sculptat.

Ce trucuri folosea Bianca Rus să pară mai slabă?

Bianca Rus se bucură de o siluetă de fotomodel, însă acum câțiva ani nu arăta deloc așa. Totuși, avea câțiva ași în mânecă, pentru a ascunde cât de cât kilogramele în plus. Artista ne-a povestit totul.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: „Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”. Avertismentul unei românce care își petrece concediul în Bulgaria, la 4 stele- stirileprotv.ro

„Mi-am dat seama că atât de frumoasă e viața de când am slăbit. Am niște trucuri pentru femeile plinuțe foarte importante. Când eram grăsuță, eram foarte complexată, deși eu eram fericită, emanam bucurie, dar oarecum mă deranja aspectul ăsta că eram mereu grasă. Stăteam cu mâinile depărtate, dau în șold. Eu nu aveam talie, dar cică îmi puneam mâna în talie, să par mai subțire. Purtam tocuri de 12, 13, 14 centimetri, să par mai înaltă. Sunt chestii pe care nu pot să le uit. Multe fete caută secrete de genul ăsta, eu le-am descoperit pe mine.”, a dezvăluit Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Rus a împlinit de curând 36 de ani

De curând, Bianca Rus și-a serbat ziua de naștere în stil mare. Artista a fost copleșită de cadouri și urări.

Vedeta ne-a povestit ce daruri scumpe a primit și care e cea mai mare dorință a ei, în prezent.

Citeste si: „Beniamin este noul meu iubit. M-a cucerit la spital. Omul ăsta venea la spital, îmi aducea flori, mâncare.” Dana Roba se află într-o nouă relație, la aproape două luni de la tragicul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte BAC 2023 Română sesiunea de toamna: S-a publicat baremul de corectare pe subiecte.edu.ro 2023!- stirilekanald.ro

Citeste si: Reacția primarului Cristian Laza, după incendiul de la un hotel din Băile Felix. Au fost înregistrate 11 victime- radioimpuls.ro

„A fost o zi superbă, minunată, de calitate, cu multe cadouri mici și mari, alături de familie, de mami, care m-a trezit cu 400, 500, 700 de euro. După care, m-am dus repede la cântar, m-am cântărit să văd cât tort pot să mănânc, am 55 de kilograme. Până seara am mâncat toate delicatesele din restaurant și tortul a fost delicios. A primit buchete mari de flori, cu florile care îmi plac mie, cadourile mi-au ocupat jumătate de cameră. Toată lumea m-a felicitat așa de dimineață, am primit telefoane, m-am simțit extraordinar de bine. Seara am ieșit la masă, toată ziua am fost cu zâmbetul pe buze. Când sunt alături de familie și de prietenii dragi mie, îți dai seama că sunt în elementul meu. Eu când am stat la București, departe de ei, nu eram atât de fericită. Mi-a plăcut enorm, e anul meu. I-am obișnuit pe ai mei să îmi cumpere buchete de trandafiri foarte mari, am început să fiu mai pretențioasă. Am mai primit flori la ghiveci, bijuterii, brățară cu diamante de picior, parfumuri, creme, poșete. Din septembrie merg la București, că vreau să dau de carnet de tir. Părinții mei au firmă de transport și m-am gândit că ar fi util. Chestia asta a venit ca o provocare de la cineva. Nu o să stau eu să conduc tirul ca și șoferiță, exclus. Eu sunt șefa tirurilor. Până la 36 de ani, am învățat să mă bucur de orice am, să apreciez oamenii de lângă mine.”, a declarat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!