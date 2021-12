Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit enorm, vedeta a avut probleme serioase de sănătate. Chiar ea a povestit cu lux de amănunte

In articol:

Bianca Rus a suferit o operație de micșorare a stomacului, în urmă cu trei ani de zile, care a ajutat-o să slăbească nu mai puțin de 70 de kilograme.

Ce probleme de sănătate are Bianca Rus?

Cu toate acestea, artista se confruntă, în momentul de față, cu probleme serioase de sănătate.

Bianca Rus a slăbit foarte mult, vedeta este aproape de nerecunoscut. Aceasta a mărturisit că, din cauza curelor de slăbire și a oboselii are probleme serioase de sănătate. Vedeta TV suferă de o anemie severă.

„Am ținut foarte multe diete, s-a acumulat și oboseala, și mersul pe la evenimente, nunți, petreceri, peste tot. Și eu am sărit mesele. Și mai uitam să mănânc câte o zi, chiar și două și am dat într-o anemie severă care mi-a scăzut foarte mult hemoglobina și au fost niște probleme, dar le-am rezolvat și sunt pe drumul cel bun”, a declarat artista, în cadrul unei emisuni TV.

Într-un interviu mai vechi, fosta concurentă "Bravo Ai Stil" a mărturisit că a ajuns la greutatea de 50 de kilograme și că își dorește să se mai îngrașe, deoarece a ajuns să facă perfuzii din cauza faptului că a slăbit brusc.

"Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat etc.(...) N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala", a declarat artista, în cadrul unei emisuni.

În ce stare se află Bianca Rus?

Bianca Rus mărturisește că, deși dietele i-au cauzat probleme serioase de sănătate, ea continuă să-și urmeze regimul alimentar, deoarece se simte mai bine

„Acum trei ani m-am operat la stomac, m-am menținut, mai fac și sport din când în când. Să spun așa, ca secret, am niște mari probleme de sănătate din cauza dietelor pe care le-am ținut și le țin în continuare. Dar astăzi sunt bine, sunt fresh, sunt OK', a declarat Bianca Rus, pentru sursa menționată mai sus.

Totodată, vedeta recunoaște că nu este sănătos modul prin care a slăbit, iar eforturile pe care a trebuit să le facă pentru a ajunge la kilogramele dorite au costat-o sănătatea.

„Acum am 50 și ceva de kilograme, dar nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult, pentru că le-am slăbit pe bază de boală și nu e tocmai ok, pentru că eu am slăbit frumos, am slăbit cu sport, am slăbit cu dietă, sub supravegherea medicului, și acum am slăbit brusc, dintr-odată. Am slăbit câteva măsuri și nu este foarte bine pentru piele, dar văd că mă mai ajută și vârsta", a mai adugat Bianca Rus.

Bianca Rus și-a învățat lecția: "Sunt la cură de îngrășare!"

După ce a ajuns pe masa medicului, Bianca Rus a devenit mult mai responsabilă și își respectă programul alimentar. Aceasta recunoaște că nu mai este pasionată atât de mult de mâncare și este foarte atentă la ce mănâncă.

Mai mult, vedeta a afirmat că își dorește să se mai pună câteva kilograme în plus, deaorece acum este mult prea slabă.

„Eu nu poftesc la absolut nimic, mâncarea nu mai este în preferințele mele, nu mai îmi place să mănânc. Sunt mai mofturoasă. Și, după ce am avut și eu 115, 120 de kilograme, uite că sunt la cură de îngrășare", a mai spus artista.