Bianca Rus face lumină în scandalul cu Sânziana Buruiană! De unde a pornit totul și în ce condiții a avut loc împăcarea: "Ea nu clarifică lucrurile așa cum îmi place mie" | EXCLUSIV

Sânziana Buruiană și Bianca Rus au devenit, din prietene la cataramă, rivale după ce cea din urmă a refuzat să o ajute pe blondină, atunci când avea cea mai mare nevoie. Sânzi i-a cerut prietenei sale să o înlocuiască câteva zile la muncă în Ungaria, pentru ca ea să poată ajunge la tăierea moțului fiicei sale, în România.

De ce s-au certat Sânziana Buruiană și Bianca Rus?

Se pare că, pe lângă faptul că a încurcat-o pe Sânziana, fiind pe punctul de a rata petrecerea fiicei sale, Bianca Rus a invocat anumite motive care au scos-o din minți pe fosta asistentă TV.

Sânziana Buruiană și Bianca Rus și-au aruncat cuvinte grele în ultima perioadă și asta din cauza unei neînțelegeri pentru o emisiune. Sânziana a fost prima care a ieșit în presă și a vorbit despre ce s-a întâmplat între ele două. Era foarte nervoasă și dezamăgită de comportamentul Biei Rus.

"Mi-a tras țeapă pe motiv că nu are cățelul ei pașaport și condiții de VIP! Eu am zis să o ajut și pe ea. I-am zis să-mi țină mie locul la job câteva zile. Trebuia să vină în Ungaria, să stea în apartamentul meu, a mai fost acolo. Știe că sunt condiții bune. Adică nu putea să-l lase la mama ei la Satu-Mare și de acolo venea imediat la Budapesta? Așa-mi trebuie că am vrut să ajut o prietenă. Poate cine știe până la urmă îi făceau și ei contract, dacă se descurca bine la job! Aia e când strici orzul pe gâște! Era gata să nu mai ajung să iau moțul fetei din cauza ei! Adică vorbisem de sală, venea lume, rude, părinți. Cum era să lipsesc? Bine că am găsit până la urmă pe cineva să mă înlocuiască. Asta e când vrei să ajuți un prieten și el nu vrea. Te mai și încurcă! A venit și mi-a zis, într-un final, că ea are alt contract!", a povestit Sânziana Buruiană, pentru Click.ro.

Bianca Rus, adevărul despre conflictul cu Sânziana Buruiană

Bianca Rus a stat de vorbă cu WOWbiz, în cadrul unei gale de premii, unde, printre altele, ne-a dezvăluit și de unde a pornit totul între ea și Sânziana Buruiană. Cu toate acestea, au îngropat securea războiului și se pregătesc de o colaborare pe sticlă.

"Da, este adevărat am avut o neînțelegere, dar m-am împăcat cu Sânziana Buruiană. Ea m-a chemat în Ungaria și i-am explicat frumos că eu nu pot să merg într-o țară străină, să mă trezesc acolo cu geamantanul, tu să vii la botez în România și să nu am pe cine să sun, să nu am o persoană de contact, adică ea nu clarifică lucrurile așa cum îmi place mie să le clarific, să vorbesc, să concretizez. La mine e pe contract. Mă vreți, contract, nu mă vreți, lăsați-mă în pace, că mă duc în altă parte și îmi fac contract în altă parte. Cam asta a fost neînțelegerea. Plus că eu nu aveam unde să îmi las câinele, erau mai multe aspecte. Eu am un câine foarte fițos, pe Pomița, toată lumea o știe, toată lumea o iubește. Deci, împăcarea a avut loc și ne pregătim de colaborare la emisiune.", a declarat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

