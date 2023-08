Bianca Rus își sărbătorește ziua de naștere! Bruneta a împlinit azi 36 ani. Care este cea mai mare dorința a cântăreței, în acest moment special din viața ei: „O mașină de lux cu tot cu șofer conștiincios”

In articol:

Bianca Rus este în culmea fericirii astăzi, iar motivul este unul special. Bruneta își sărbătorește aniversarea zilei de naștere, la care a împlinit 36 de ani. Cu această ocazie specială, cântăreața a mărturisit care este cea mai mare dorință a sa.

Bianca Rus își sărbătorește ziua de naștere

Iată ce dezvăluiri a făcut!

În prezent, Bianca Rus trăiește clipa și se bucură de toate lucrurile din viața ei. Ea este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are un număr impresionant de persoane care o urmăresc și îi apreciază postările. Bruneta creează conținut, prin care îi inspiră pe ceilalți în viața de zi cu zi. Astfel că se poate declara o femeie împlinită și fără griji.

Astăzi este mai fericită ca oricând, având în vedere că își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a împlinit 36 de ani, iar cu această ocazie a mărturisit și care este cea mai mare dorință a sa.

Care este cea mai mare dorință a cântăreței

Cu ocazia împlinirii vârstei de 36 de ani, Bianca Rus a oferit un interviu, prin intermediul căruia a mărturisit care este cea mai mare dorință a sa, în această zi specială.

Se pare că bruneta este mai fericită ca oricând de ziua ei de naștere, motivul fiind acela că îi are pe cei dragi alături de ea.

Cântăreața a spus că își dorește foarte mult să aibă parte de aceleași lucruri pe care le-a avut până la vârsta de 36 de ani. Ea a precizat că pe partea financiară stă foarte bine, având în vedere că a mers în vacanța mult dorită din Dubai, că cei care i-au dat viață au o casă luxoasă.

Totodată, ea a menționat că are și un șofer conștiincios, care îi conduce mașina de lux. Astfel că a precizat faptul că nu îi lipsește nimic. Cu toate acestea, bruneta nu a menționat nimic despre viața amoroasă, pe semne că este tot burlăciță.

„Astăzi este ziua mea de naștere și sunt foarte fericită că am pe cei dragi lângă mine, mai precis familia mea. Îmi doresc de la acest an care a venit să am continuitate la lucrurile pe care le-am avut până acum. În vacanță în Dubai am fost, deci am făcut-o și pe asta, acum sunt la părinții mei care au casă de un milion de euro ce are și piscină. Plus că am și o mașină de lux cu tot cu șofer conștiincios. Deci, nu îmi lipsește nimic ci totul vreau să meargă cum a mers până acum”, a declarat Bianca Rus pentru click.ro.