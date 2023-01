Bianca Rus, o norocoasă! Mama îi face casting la bărbați și nu comentează: "Are gusturi bune, mă las pe mâna ei" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus este una dintre cele mai longevive dive din showbiz-ul românesc. Aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus mult timp, însă acum se bucură de o siluetă perfectă, trasă prin inel.

Bianca Rus primește recomandări de bărbați de la mama ei

Muzica este ceea ce iubește cel mai mult și continuă să aibă diverse proiecte.

Bianca Rus încă nu a reușit să îl întâlnească pe Făt-Frumos, însă are un ajutor de nădejde în acest sens. Este vorba chiar despre mama ei, care îi face casting pentru viitorul partener de viață. Bianca Rus ne-a spus într-un interviu exclusiv că nu are nicio problemă să se lase pe mâna ei, deoarece au gusturi asemănătoare.

"În fiecare zi îmi zice. Vine cu propuneri, uite să fie așa, ăsta e așa, se potrivește că e așa. Mie îmi intră pe dreapta, îmi iese pe stânga. Preferințele noastre coincid. Așa cred că o să funcționeze cel mai bine treaba. Eu o să mă duc la București, o să îmi văd de carieră și i-am zis lui mami că dacă găsește unul în Satu Mare să fie ok și pentru mine, să îmi placă, sigur mă las pe mâna ei, că o să fie bine. N-am timp, că am înțeles că pentru o relație trebuie să îți dedici timp. Nu am timp de chestii dinastea. Suntem în secolul viteză. Oricum, ce îi place maică-mii îmi place și mie. Are gusturi bune. Niciodată nu i-au plăcut ăia care dorm sub pod. Tot timpul i-au plăcut casele mari, palatele, minuni, bijuterii scumpe, mașina să fie cât mai wow, cu cai putere să tragă mulți, prezentabil, frumos, aranjat la patru ace, muncitor, că și ea e muncitoare, nu e proastă, că are facultate. E ca și cum aș plăti o firmă să îl caute. Caută-l că e bine, mă las pe mâna ta.", a declarat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Lecția de viață învățată de Bianca Rus de la mama sa

Bianca Rus ne-a mărturisit că a învățat multe de la mama ei. Ba chiar ne-a spus o replică genială, după ca re se ghidează în viață. Mai în glumă, mai în serios, Mia Rus a știut ce să își învețe fiica.

"Bani să ai, că dragostea vine! Glumesc. Mama mea m-a învățat de toate, inclusiv să organizez. Eu oricând pot să organizez o nuntă, o petrecere, că de la ea știu absolut tot. Chiar și o înmormântare pot să organizez. Mă pricep la orice. Am o mamă trăsnet, de la care am avut ce să învăț.", a precizat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Rus, relație specială cu mama sa

Bianca Rus are o relație specială cu mama ei. Nu se consideră apropiate, ci mai mult decât atât. Bia împărtășește totul cu mama ei și se emoționează de fiecare dată când vorbește despre ea.

"Suntem ca două iubite! Sufletul meu, viața mea, regina mea, îngerul meu, puterea mea, dragostea mea. Apropiat este un cuvânt foarte slab pentru relația ce o am cu ea. Unele fete sunt apropiate cu mamele lor, dar eu nu sunt apropiată, noi suntem unul într-unul. E ceva mult mai mult.", a mărturisit Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

