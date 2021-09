Bianca Rus rupe tăcerea în privința divorțului de Antonio Luigi Gottschling. Vedeta a mărturisit de ce a ales să pună punct mariajului: "A spart totul în casă"

In articol:

Bianca Rus și Antonio Luigi Gottschling s-au căsătorit în 2018 și au avut o nuntă spectaculoasă, însă fericirea lor nu a durat prea mult, căci artista a decis să bage divorț de cel pe care l-a luat de soț, chiar la o lună de la eveniment.

Vedeta a povestit, într-un interviu recet, ce a făcut-o, de fapt, să recurgă la o asemenea decizie, deși spunea că este îndrăgostită iremediabil de bărbat.

Citeste si: VIDEO. Bianca Rus se relansează în muzică, după o pauză de 7 ani! Cu ce manelist celebru colaborează

Bianca Rus a fost agresată de fostul soț

Bianca Rus a declarat că motivul pentru care a decis să divorțeze de cel cu care a mers în fața altarului a fost violența bărbatului, care a și a agresat-o de câteva ori, când se afla sub influența alcoolului.

Bianca Rus[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Carla’s Dreams, prins FĂRĂ mască. Cine este, de fapt, artistul care face furori în România...- bzi.ro

Mai mult, vedeta spune că nu este singura victimă a acestuia, căci Antonio ar mai fi amenințat niște bătrâni, iar oamenii legii au intervenit în acel caz: "Mă bucur, și îi mulțumesc lui Dumnezeu, că am scăpat de un om violent, un om care m-a agresat, un om care a agresat niște bătrâni și i-a amenințat că-i omoară, le-a distrus ușa, l-a luat poliția în cătușe de la bătrânii respectivi. Pe baza alcoolului, tot timpul era sub influența alcoolului. M-a agresat și pe mine, a spart totul în casă.", a povestit Bianca Rus, pentru Cancan.ro.

Bianca Rus și noul ei iubit[Sursa foto: Instagram]

Bianca Rus iubește din nou

După o căsnicie eșuată, Bianca Rus a dezvăluit că iubește din nou și este pregătită să își întemeieze o familie frumoasă. De asemenea, artista a mărturisit că de abia așteaptă să devină mamă și s-a gândit chiar și la un posibil nume, pentru atunci când se va întâmpla minunea: "Referitor la omul de lângă mine vă spun că e frumos (râde). Deocamdată mă concentrez asupra sănătății, dar aștept să fiu cerută în căsătorie și să îmbrac din nou rochia de mireasă. Nu îmi este teamă să fac acest pas, nu iese din prima, iese din a doua, știi cum e.

Citeste si: Bianca Rus nu se mai ascunde! Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! iubește din nou: "Suntem frumoși împreună"

Nu știu dacă este visul meu cel mare să mă mai mărit din nou. Mă văd mămică, mi-ar plăcea să am și fetiță și băiețel. Să îi cheme cum va alege viitorul meu soț, dar la fetiță mi-ar plăcea Miriam și la băiețel mă mai gândesc. Tot timpul am fost înnebunită după fetițe, după rochițe, după tot ce e feminin și frumos, dar mi-ar plăcea să am și un băiețel și, cine știe, poate la anul vă dau vestea cea mare." , a mai adăugat Bianca Rus, pentru sursa amintită.