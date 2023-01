Bianca Rus s-a dat în stambă de ziua mamei ei! A vrut să țină minte împlinirea vârstei de 60 de ani, așa că nu și-a limitat bugetul: "Au curs milioanele fără număr" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus este una dintre cele mai longevive dive din showbiz-ul românesc. Aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus mult timp, însă acum se bucură de o siluetă perfectă, trasă prin inel.

Bianca Rus, petrecere grandioasă pentru mama ei

Muzica este ceea ce iubește cel mai mult și continuă să aibă diverse proiecte.

Mama Biancăi Rus și-a serbat ziua de naștere, cu ocazia împlinirii a 60 de ani și s-a distrat pe cinste, datorită fiicei ei. Bia i-a pregătit o surpriză de zile mari, pentru că una e mama. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, artista ne-a dezvăluit că banii nu au fost o problemă și că s-ar putea să își fi ratat cariera, descurcându-se de minune ca organizatoare de evenimente.

"Ne-am distrat foarte tare, a fost o petrecere de neuitat. A fost o surpriză super emoționantă și până la urmă s-a și plâns. Au fost și fragmente de bucurie, de emoție, de opulență, milioane fără număr și de toate. A fost foarte frumos. Mie mi-a plăcut tare mult. Toată lumea cu care am vorbit mi-a zis la fel. Am fost o gașcă restrânsă, prietenii cei mai buni de acum 40 de ani ai lui mami, i-am sunat pe toți. Au zis wow, bine Bia! Ți-ai ratat cariera, organizatoare trebuia să te faci. Au fost trei buchete a câte 60 de trandafiri, fiecare, doar că au fost împodobite diferit. Unul a fost de la București, de la o prietenă de-ale mele, unul de la Oradea și unul de la florăria cu același nume ca mama mea. Am căutat special florăria să se potrivească cu numele ei.", a declarat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Lecția de viață învățată de Bianca Rus de la mama sa

Bianca Rus ne-a mărturisit că a învățat multe de la mama ei. Ba chiar ne-a spus o replică genială, după ca re se ghidează în viață. Mai în glumă, mai în serios, Mia Rus a știut ce să își învețe fiica.

"Bani să ai, că dragostea vine! Glumesc. Mama mea m-a învățat de toate, inclusiv să organizez. Eu oricând pot să organizez o nuntă, o petrecere, că de la ea știu absolut tot. Chiar și o înmormântare pot să organizez. Mă pricep la orice. Am o mamă trăsnet, de la care am avut ce să învăț.", a precizat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Rus, relație specială cu mama sa

Bianca Rus are o relație specială cu mama ei. Nu se consideră apropiate, ci mai mult decât atât. Bia împărtășește totul cu mama ei și se emoționează de fiecare dată când vorbește despre ea.

"Suntem ca două iubite! Sufletul meu, viața mea, regina mea, îngerul meu, puterea mea, dragostea mea. Apropiat este un cuvânt foarte slab pentru relația ce o am cu ea. Unele fete sunt apropiate cu mamele lor, dar eu nu sunt apropiată, noi suntem unul într-unul. E ceva mult mai mult.", a mărturisit Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

