Scandalul cu fostul soț nu este primul pentru Bianca Rus. Vedeta de la ”Bravo, ai stil!” a făcut, în urmă cu câțiva ani, o serie de dezvăluiri incendiare legate de un bucătar celebru care o hărțuia sexual. Este vorba despre Gheorg, pe numele lui real Gheorghe Vitan, cel care în urmă cu 8 ani prezenta alături de Bianca o emisiune la un post de televiziune cu specific muzical. După scandal, Gheorg s-a retras de pe micul ecran, însă a făcut-o spunea el, pentru a-și proteja familia de asemenea acuzații.

Bianca Rus: ”I-am povestit soției lui”

Bianca a surprins la vremea respective prin descrierea plastică a ceea ce se întâmpla în culisele unui show cu nume parcă predestinat: ”Bucurie în bucătărie”:

”Gheorg îmi făcea avansuri chiar în emisiune. Îmi lingea degetele de față cu invitații. Se dădea cu ciocolată pe buze ca să-l ling. Am trăit o noapte de groază la Bran. A venit la mine în cameră. M-a alergat prin camera de hotel. A sărit peste mine în pat. A încercat să-mi rupă hainele de pe mine. M-a învinețit și a vrut să mă violeze. De un an de zile îmi făcea avansuri. Am fost și la psiholog. Eu i-am spus că nu-mi place ca bărbat, că are soție și copii, că am prieten. Am un martos care a văzut cum Gheorg încerca să rupă hainele de pe mine, mă ținea imobilizată și mă săruta peste tot. De dragul emisiunii pe care am avut-o nu am spus nimic. Nu am vrut să declanșez un scandal. I-am povestit soției lui toată întâmplarea, iar acum am devenit prietene”, a declarat Bianca Rus în 2012.

Gheorg a refuzat să comenteze acuzațiile, însă în numele ei a vorbit fosta lor șefă, Adriana Bahmuțeanu. Aceasta a declarat că Bianca minte ”cu nerușinare” și că vrea publicitate chiar cu prețul de a strica o familie.