Bibi, fosta lui Antonio Pican, despre prieteni: "Nu există așa ceva" Cine a dezamăgit-o pe artistă?

Bibi este o artistă iubită de copii și adolescenți, a căror piese au milioane de vizualizări. Aceasta a colaborat cu Nick de la "N&D", cu care a "reînviat" hitul "Vino înapoi". Și pe parte sentimentală a avut parte de momente frumoase, alături de Antonio Pican, un alt cântăreț faimos.

Bibi:" A m avut parte de așa-ziși prieteni care m-au trădat"

Din păcate relația lor a luat sfârșit în urmă cu ceva timp, fiecare apucând-o pe drumuri separate.

Bibi este o persoană foarte deschisă și nu se abține atunci când vine vorba să povestească amănunte din viața personală. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, artista a mărturisit că nu are prieteni. Pentru ea, această noțiune nu există, singurii care merită acest apelativ fiind părinții ei.

"Eu nu am prieteni. Nu există așa ceva în capul meu. Am foarte multe cunoștințe și mulți amici, pe care pot să îi numesc prieteni, dar nu vreau. Prietenii mei cei mai buni și cei adevărați sunt părinții mei. Mami și tati sunt cei mai buni prieteni ai mei. Consider că un prieten ar trebui să îți fie alături indiferent de situație, necondiționat, să nu te trădeze. Prietenul ar trebui să fie familie pe care tu ți-o alegi. Ar trebui să te susțină, să te sprijine în orice moment și să știi că te poți baza pe el. Dar, am avut parte de așa-ziși prieteni care m-au trădat, care au vrut să beneficieze de imaginea mea, de popularitatea mea, de munca pe care o fac de atâția ani. La început am fost dezamăgită, m-am simțit tristă, dar cu timpul, am învățat de la cei mai buni prieteni ai mei, mami și tati, că nu trebuie să mă las afectată și nu trebuie să îmi pese, pentru că asta e viața. Oamenii când văd că reușești se dau pe lângă tine.", a declarat Bibi.

Bibi, băiețelul lui mami și tati

Bibi are o relație foarte bună cu părinții ei. Cântăreața a povestit cum deși e foarte feminină, acasă este ca un băiețel. Mai mult, știe deja ce o dă facă după ce se va căsători, ca să își facă părinții mândri.

"Când eram mică, ai mei îmi spuneam că sunt băiețelul lor, pentru că mami și-a dorit mai mult un băiețel, tati și-a dorit fetiță. Eram tunsă efectiv castron în cap. Și i-am promis tatălui meu, că tot mă striga băiețelul lui, că o să îl fac mândru și atunci când mă căsătoresc o să îmi păstrez numele de familie. Vreau să îl transmit mai departe și copiilor mei.", a mărturisit Bibi, la podcastul Acasă la Măruță.

