Bibi și Antonio Pican și-au spus adio! Artista a făcut anunțul despărțirii: „E momentul să mergem pe drumuri separate”

Bibi și Antonio Pican formau unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz. Toată lumea s-a așteptat ca relația celor doi să evolueze, iar peste ani fanii chiar credeau că-i vor vedea în fața altarului. Se pare, însă, că în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate, după doi ani de iubite.

Artista este cea care a făcut anunțul despărțirii pe contul personal de Instagram, iar comunitatea ei este pur și simplu șocată!

Bibi: „Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă”

Se pare că, deși totul părea roz în relația celor doi, lucrurile nu erau deloc așa. Tânăra a dezvăluit că ea și Antonio Pican au traversat o perioadă grea în relație, însă au încercats ă țină totul un secret, în speranța că este doar o etapă. În cele din urmă, cei doi au căzut de acord că cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ei este să continue pe drumuri separate.

În urmă cu câteva ore, Bibi a făcut public anunțul despărțirii pe contul personal de pe Instagram, acolo unde a primit o avalanșă de reacții din partea internauților.

„A fost frumos cât a fost… Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră.

Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi “spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc!”, a scris Bibi pe rețelele de socializare.