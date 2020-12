Bilanț coronavirus, 15 decembrie 2020! 6.171 de noi cazuri în ultimele 24 de ore

Peste 6.000 de cazuri au fost înregistrate în ultimele 24 de ore pe teritoriul României, din 25.185 de teste efectuate. Grupul de Comunicare Strategică a postat bilanțul pentru ziua de 15 decembrie 2020, iar cea mai amre rată de infectare continuă să fie înregistrată în Capitală. Până astăzi, 13.698 de persoane infectate au decedat, dintre care 204 pacienţi s-au stins din viață în ultimele 24 de ore.

„Până astăzi, 15 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 565.758 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 465.050 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 6.171 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, anunţă autorităţile. (Citeste si: O nouă tulpină SARS-CoV-2 a apărut în Marea Britanie: ”Am identificat în prezent peste 1.000 de cazuri cu această tulpină ”)

Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în Bucureşti, cu 1.143, urmat de Iaşi- 288, Constanţa - 2,78, Cluj - 264, Timiş - 222. Capitala rămâne pe primul loc și la coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, fiind de 7,01 în Bucureşti, urmat de Ilfov - 6,64 şi de Constanţa- 6,28.

Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în Bucureşti, cu un număr de 1.143 de pacienți[Sursa foto: PixaBay]

Previziune sumbră pentru Capitală, făcută de cercetătorul Octavian Jurma! Ce s-ar putea întâmpla înainte de Crăciun

Cele mai multe cazuri de coronavirus sunt înregistrate în București, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Această creștere alarmantă îi pune pe cercetători în situația în care își pun tot mai multe semne de întrebare. Săptămâna următoare, Capitala ar urma să atingă pragul de 100.000 de cazuri.

„In Capitala, rata de acumulare este destul de mare, peste 10.000 de cazuri saptamanal. In ultimele sapte zile au fost aproape 12.000 de cazuri inregistrate si 18.000 de cazuri, in 14 zile. Astfel ca nu este decat o chestiune de timp pana cand se vor depasi 100.000 de cazuri in Bucuresti. Si cel mai probabil saptamana viitoare se va intampla acest lucru.

Dar depinde foarte mult de felul in care coboara curba (infectarilor n.r). Curba coboara in doua feluri: fie prin masuri de restrictie si izolare, adica medicale si epidemiologice, fie prin scaderea numarului de teste. Pentru ca aceasta curba pe care noi o vedem este curba cazurilor confirmate prin teste RT-PCR. Si pe masura ce testele scad, este tot mai greu sa monitorizam situatia reala”, a declarat Octavian Jurma. Citește ma multe AICI.