Bilanț coronavirus, 17 februarie 2021! Au fost raportate peste 15 mii de cazuri noi de infectare și 125 de decese

Numprul cazurilor de infectare rămâne ridicat. peste 15 mii de români au fost diagnosticați cu COVID-19 în doar 24 de ore, iar 125 de oameni și-au pierdut viața după ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. Raportul integral cu situația epidemiologică din România.

„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 17 februarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 15.374 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 125 decese, dintre care 3 anterioare intervalului de referință. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, se arată într-o informare oficială.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Octavian Jurma, avertisment în plin val cinci al pandemiei de coronavirus

Deși autoritățile spune că tulpina super-mutantă, Omicron, nu este la fel de agresiva precum Delta, Octavian Jurma spune că abia după acest val de infectări se va arăta și cel de decese.

„Stiu ca nu e un subiect la fel de popular ca relaxarea in aceste zile, dar dupa valul de infectari urmeaza valul de decese. Mortii sunt alt tabu al acestui val, care este intens zugravit ca „mult mai bland”.

Prognoza deceselor in valul Omicron pleaca de la ipoteza unei reduceri cu 70% a mortalitatii in valul Omicron fata media nationala din pandemie inainte de valul 5.

Atat curba de prognoza a deceselor zilnice cat si curbele de prognoza pentru vaccinati si nevaccinati sunt acum aliniate cu evolutia oficiala. Ce inseamna asta? Saptamana trecuta am avut 632 decese si o medie de 90 de decese pe zi. Saptamana trecuta un roman a fost ucis de COVID-19 la fiecare 15 minute. In aceasta saptamana un roman este ucis de COVID-19 la fiecare 10 minute. In aceasta saptamana avem deja o medie de 144 de decese pe zi si pana azi 2,593 de romani au murit oficial ucisi in „mult mai blandul” val 5-Omicron.

Numarul de decese va continua sa creasca pana la finalul lunii, cand vom atinge probabil varful in jurul a 2.000 de decese saptamanal si 300 de decese pe zi.* Sa speram ca varianta BA2 a Omicron nu va prelungi valul 5, pentru ca anuntul ca „s-a terminat pandemia” si ca urmeaza „marea relaxare” au dat lovitura de gratie campaniei de vaccinare, care e muribunda de la terminarea pandemiei acum un an (tineti minte ca s-a mai terminat odata pandemia, tot oficial?) si abandonarea certificatului verde”, a explicat Octavian Jurma