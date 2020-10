Bilanț coronavirus, 3 octombrie 2020. Peste 2.000 de cazuri noi

Grupul de Comunicare Strategică anunță că 2.064 de persoane au fost infectate cu Covid-19 în ultimele 24 de ore. Bilanțul se menține de zile bune la peste 2.000 de cazuri. Sâmbătă, numărul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 134.065.

„Până astăzi, 3 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 107.058 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 2.064 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică.

Bilanț coronavirus, 3 octombrie 2020. 32 de decese în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 32 de decese (18 bărbaţi şi 14 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Călăraşi, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov şi Bucureşti.

Virgil Ianțu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a fost infectat cu Covid-19. Iată ce spune despre starea sa actuală de sănătate.

„Această poză e făcută astazi și poate vă surprinde. Da, deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid. Din fericire, am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine. Vreau să le mulțumesc celor de la Spitalul Monza și acestei echipe de la Spitalul Mobil Chitila pentru efortul pe care îl fac în fiecare zi pentru noi toți. A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsați garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând masca și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”, a scris Virgil Ianțu pe pagina sa de Facebook.