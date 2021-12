Bill Gates, previziuni pentru anul 2022! Anunț important despre Tulpina Omicron: „Faza acută a pandemiei se va încheia”

In articol:

Bill Gates a făcut retrospectiva anului 2021, însă a vorbit și despre ce ar urma să se întâmple în anul următor. Fondatorul Microsoft este optimist în ceea ce privește anul 2022.

Într-un articol de pe blogul său personal, Bill Gates a scris că următorul an va reprezenta un an în care se va ajunge la o „normalitate post-pandemie”.

„Nu am fost niciodată o persoană cu obiective de Anul Nou. Nu am niciun obiectiv specific în minte pentru 2022 (deși cred că mai sunt câteva săptămâni să mă gândesc la unul). Dar ceea ce sper este ca anul viitor să fie mult mai stabil decât acesta. Ființele umane sunt în mod natural rezistente la schimbare. Nu este niciodată ușor să te adaptezi la noile moduri de viață. Cred că 2022 va fi un an în care mulți dintre noi vom ajunge în sfârșit într-o nouă normalitate post-pandemie. Pentru mine, asta va însemna să merg puțin mai mult la birou, pe măsură ce, sperăm, cazurile de COVID vor scădea. Vreau să găsesc un nou ritm acasă acum că toți cei trei copii mei s-au mutat și ziua mea nu este la fel de structurată în a găsi timp de petrecut cu ei. Aștept cu nerăbdare să petrec mai mult timp interacționând cu oamenii prin blogul meu și pe alte canale. Sper că și tu și cei dragi să găsiți o modalitate de a crea noi rutine. Nu există nicio îndoială că pandemia va crea schimbări uriașe și de durată, care vor dura ani de zile pentru a o înțelege pe deplin, ceea ce poate fi înfricoșător”, a scris Bill Gates pe blogul personal.

Bill Gates, fondatorul Microsoft [Sursa foto: Captură YouTube]

Bill Gates, predicție pentru anul 2022

Bill Gates a mărturisit că nu vrea să repete istoria de anul trecut, când a mărturisit că în 2021 vor exista schimbări majore în ceea ce privește cazurile de coornavirus. Nu s-a dovedit a fi fals, în contextul în care vaccinarea s-a dezvoltat foarte mult și a devenit accesibilă pentru toată lumea.

Cu toate acestea, el a făcut o previziune optimistă pentru următorul an.

„Ar putea fi o prostie să facem o altă predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va încheia în 2022”, a scris miliardarul.

Fotografie folosită cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Bill Gates, declarații despre Varianta Omicron

Varianta Omicron continuă să îi alerteze pe specialiștii din întreaga lume, însă diferența față de celelalte tulpini apărute este rapiditatea cu care această ultimă variantă a fost detectată.

„Nu există nicio îndoială că varianta Omicron este îngrijorătoare. Cercetătorii, inclusiv cei susținuți de fundația noastră, lucrează intensiv pentru a afla mai multe despre aceasta și în curând vom avea mult mai multe informații (cum ar fi cât de bine vă protejează vaccinurile sau infecțiile anterioare împotriva acesteia). Dar iată ce știm acum: lumea este mai pregătită să abordeze variantele periculoase decât în ​​orice alt moment al pandemiei de până acum. Am descoperit această variantă mai devreme decât am descoperit Delta, deoarece Africa de Sud a investit masiv în capacitățile de secvențiere genomică și suntem într-o poziție mult mai bună pentru a crea vaccinuri actualizate dacă sunt necesare.

Este îngrijorător de fiecare dată când apare o nouă variantă, dar încă am speranța că, la un moment dat, anul viitor, COVID-19 va deveni o boală endemică în majoritatea locurilor(...) Peste câțiva ani, speranța mea este că singurul moment în care va trebui să vă gândiți cu adevărat la virus este atunci când vă veți face vaccinul comun împotriva COVID-19 și gripă în fiecare toamnă”, a mai scris Bill Gates pe blogul său..

Bill Gates a anunțat că va scrie o carte

Fondatorul Microsoft a mărturisit că anul 2022 va reprezenta pentru el momentul în care va lucra în sprijinirea eforturilor de pregătire a pandemiei. El a dezvăluit că lucrează în prezent la o carte foarte importantă, în care va fi publicat planul său prin care se va asigura că această pandemie de coronavirus va fi și ultima.

„Vestea bună este că lumea nu mai trebuie să fie convinsă că stoparea unei pandemii este importantă. Am speranța că vom vedea un sprijin larg pentru eforturile de pregătire pentru pandemie și intenționez să petrec mult timp susținându-le. Acesta este cel mai mare și mai important lucru la care voi lucra în 2022. În prezent scriu o carte care va apărea cândva anul viitor, care prezintă planul meu pentru a mă asigura că SARS CoV-2 este ultima pandemie”, a mărturisit miliardarul.

