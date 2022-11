Biografie Carmen Tănase. Vârstă, studii, carieră, familie

In articol:

Biografie Carmen Tănase

Carmen Tănase, în vârstă de 61 de ani, s-a născut pe 18 ianuarie 1961, la Ploiești.

Între anii, 1980-1984, Carmen Tănase a urmat cursurile Liceului Pedagogic din Ploiești. După terminarea liceului, marea actriță a început studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția Actorie, la clasa Olgăi Tudorache.

Între anii 1984 și 1990, Carmen Tănase a fost actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, iar din 1990, este anagajată a Teatrului Odeon din București.

Persoanele care o cunosc știu despre Carmen Tănase că este o mare iubitoare ce animale. În prezent, actrița are trei câini, trei pisici, o iguana și o broască țestoasă, iar pe viitor își dorește să deschidă un adăpost de animale.

Carmen Tănase a fost căsătorită cu criticul de teatru Victor Parhon până în anul 2000, când s-a stins din viață în urma unei boli necruțătoare.

Artista are un fiu, pe Tudor, în vârstă de 33 de ani.

Ce dramă ascunde Carmen Tănase

Deși este o persoană zâmbitoare, cu un umor ieșit din comun, Carmen Tănase ascunde o durere nemărginită. Soțul său, criticul de film Victor Parhon, a decedat în anul 2000, pe când artista avea doar 39 de ani.

Victor Parhon a încetat din viață la 57 de ani, în urma unei boli necruțătoare, cancerul pulmonar.

„A murit de cancer pulmonar. Fuma enorm pentru că el scria noaptea. Deci, la el, o cronică era muncită. Nu ca acum, când se scrie pe un colț de masă ceva despre un spectacol. El nu pleca niciodată de acasă la un spectacol fără să citească încă o dată piesa pe care o vedea, deși era tobă de carte. Oricât de obosit era, pac, lua piesa și o citea", a declarat Carmen Tănase, potrivit avantaje.ro.

„Din păcate, am ştiut de la început, dar am crezut că există minuni. Exagera mult cu ţigările şi am început să găsesc pe sub pat hârtiuţe cu sânge. El, într-un fel, a ştiut de la început. S-a dus la doctor şi, după rezultat, a trecut pe lângă mine, a intrat în cameră şi nu a mai ieşit câteva ore. A venit apoi la mine şi mi-a spus: «Uite, eu am cancer». A căzut casa pe mine!”, a mai spus Carmen Tănase.

