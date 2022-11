Biografie CRBL. Vârstă, studii, carieră, familie

In articol:

Biografie CRBL

Biografie CRBL. Pe numele său real Eduard Mihail Andreianu, CRBL s-a născut pe 30 iunie 1978, în Pitești. Artistul are 1,86 m înălțime și ochii căprui.

CRBL a povestit că numele său de scenă este un acronim: Creează Rime Bine Legate. Cântărețul a devenit cunoscut încă din anul 2000, când a luat naștere trupa Simplu din care făceau parte: Smiley, CRBL, Omul Negru, Piticu și Francezu.

CRBL. Studii și carieră

CRBL a studiat la Școala Populară de Artă, fiind pasionat de muzică încă de mic. Artistul și-a început cariera în 1994, când a devenit membru al trupei Trivale, devenind coregraful colegilor săi.

În 1998, CRBL a trecut la etapa următoare și a a înființat trupa de dans Protest, care avea patru membri.

În același an, CRBL s-a angajat la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, la secția Estradă.

CRBL a devenit din ce în ce mai cunoscut începând cu anul 2000, atunci când a luat naștere trupa Simplu din care făceau parte: Smiley, CRBL, Omul Negru, Piticu și Francezu.

„A venit Smiley în trupă în 2002. Din momentul ăla a fost altfel. Din momentul ăla m-am trezit în soc. Nu înțelegeam de ce vin copiii la concerte, pun mâna pe tine și lesină", a povestit el.

„Am început să fiu din ce în ce mai des chemat la București. Am stat cu Moga și cu Smiley în aceeași casă, toți plătind chiria. Dar acum se ridicase ștacheta, nu mai mergea cu second-hand-ul și atunci banii îi țineam numai pentru a avea bani să ieșim, dacă ne chema o altă trupă sau trebuia să ne vedem cu cineva în oraș", a spus CRBL despre începutul vieții sale în Capitală.

CRBL. Familie

CRBL provine dintr-o familie de cinci membri și are o soră mai mare și un frate mai mic. Artistul a povestit că deși familia sa nu avea venituri mari, a avut o copilărie fericită și s-a bucurat de lucrurile mici alături de cei dragi.

„Eu vin dintr-o familie de români, mama fiind educatoare, tata fiind CFR-ist, mai am o soră mai mare și un frate mai mic.O familie de cinci membri.

Mi-a aduc foarte bine aminte zona copilăriei, la 6-7 ani când trebuia să mă duc la alimentară și trebuia să ne dea două pâini jumate pentru că era jumătate de pâine de cap de familie pe zi. Ne mulțumeam cu ce aveam și aveam fericirea familiei strânsă în apartamentul nostru din Pitești. Nu știam mai mult", povestea CRBL în cadrul unui interviu, potrivit kfetele.ro.

Cine este soția lui CRBL

CRBL trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Elena, încă din anul 2008. Cei doi s-au cunoscut într-un mod inedit, pe când CRBL era concurent la emisiunea „Dansez pentru tine”, iar Elena era coregrafa sa. Artistul nu a stat mult pe gânduri, iar după o perioadă petrecută împreună, a cerut-o de soție într-un mod inedit.

"Ce frumos am fost cerută de soţie. Am găsit acasă o pisicuţă super drăguţă, care avea la zgardă inelul de logodnă. Eu sunt înnebunită după pisici…îţi dai seama că în primele zece minute nici nu mi-am dat seama că pisica purta la gât ceva deosebit! Eram atât de fericită să primesc în dar pisica şi…abia după ceva timp am observat şi inelul. Evident, după aceea a urmat momentul…cu lacrimi de fericire", povestea Elena în cadrul unui interviu.

